إيران: هجوم على مبنى حكومي مع اليوم الرابع للاحتجاجات الاقتصادية

أفادت السلطات ، الأربعاءـ بتعرض مبنى حكومي في جنوب لهجوم في اليوم الرابع من الاحتجاجات على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية.



ونقل موقع "ميزان" القضائي عن رئيس في مدينة فسا حامد أوستوفار "تضررت البوابة الرئيسية لمبنى محافظ المدينة في هجوم نفذه عدد من الأفراد"، من دون تحديد ملابسات الهجوم أو الإشارة إلى الاحتجاجات.



وتقع فسا على بُعد 780 كيلومترا جنوب العاصمة ، حيث انطلقت حركة احتجاجية عفوية ضد غلاء المعيشة الأحد بين أصحاب المحلات التجارية، قبل أن تمتد إلى بعض الجامعات.



وبدأت المظاهرات في إيران، الماضي، في العديد من التجارية بطهران، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الجارية وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الانهيار السريع للعملة.



وبحسب شهود ، اندلعت المظاهرات في مدن إيرانية رئيسية أخرى في اليوم الثاني.



وتعهد الرئيس بإجراء إصلاحات اقتصادية في رسالة مقتضبة وأعلن استعداده للدخول في حوار وهو ما تجاهله المتظاهرون. (الحدث)

