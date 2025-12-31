بزشكيان يرفض استقالة نائبه الأول محمد رضا عارف

رفض استقالة نائبه الأول السياسي الإصلاحي البارز، ، بعدما قدم الأخير استقالته قبل نحو شهرين.



وكشف مستشار ، علي أصغر شفيعيان، عبر حسابه على "إكس"، أن " عارف النائب الأول للرئيس قدم استقالته من الحكومة، لكن هذه الاستقالة لم تُقبل".



وأوضح شفيعيان أن استقالة عارف كانت صحيحة بالفعل، لكنها لم تحظَ بموافقة الرئيس مسعود ، مبينًا "أن استقالة عارف تأتي ضمن سياق استقالات سابقة لعدة مسؤولين في الحكومة".

وأكد أن استقالة خمسة مسؤولين قُبلت، بينما لم تُقبل استقالة عارف، فيما اقتربت استقالة نائب سياسي آخر من القبول، في إشارة إلى مهدي سنائي الإيراني للشؤون السياسية.



وبيّن شفيعيان أن استقالة عارف كانت نتيجة اختلاف في وجهات النظر مع بعض المسؤولين في الحكومة، كما انتقد بعض الإصلاحيين لعدم إدراكهم الظروف السياسية والاجتماعية والإقليمية الحساسة التي تعمل فيها الحكومة. (إرم نيوز)