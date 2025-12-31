لوبان: فرنسا باتت محط سخرية في الخارج

قالت زعيمة حزب " " الفرنسيّ ، إنّ "العام 2025، كان عاماً من الركود للجمهورية الخامسة"، واعتبرت أنّ "البلاد الآن باتت محط سخرية في الخارج".





وأشارت إلى أنّ "عام 2025 شهد استمراراً لتفاقم دوامة الانحدار في ، حيث أثرت الحياة السياسية في البلاد سلبا على دخل وحقوق المواطنين".

وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من تغيير هذا النظام المؤسسي الذي استولت فيه المصالح الفئوية على البلاد. (روسيا اليوم)