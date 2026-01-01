ترامب يكشف سبب كدمات يده وينفي الغفوة خلال الاجتماعات

وفي مقابلة مع صحيفة " " نُشرت الخميس، دافع (79 عاماً) عن صحته، مصححاً تصريحاً سابقاً بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في تشرين الاول، موضحاً أنه كان فحصاً بالأشعة المقطعية.وقال "صحتي ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرّر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد سنة من الحكم في ولايته الثانية.وكثيرا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين. (سكاي نيوز)