تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يكشف سبب كدمات يده وينفي الغفوة خلال الاجتماعات

Lebanon 24
01-01-2026 | 15:25
A-
A+

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت الخميس، دافع ترامب (79 عاماً) عن صحته، مصححاً تصريحاً سابقاً بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، موضحاً أنه كان فحصاً بالأشعة المقطعية.
Doc-P-1462569-639029034109107289.webp
Doc-P-1462569-639029034109107289.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الكدمات التي ظهرت على يده ناجمة عن تناوله الأسبيرين، نافياً أن يكون غفا أثناء حضوره اجتماعات عامة.
 

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت الخميس، دافع ترامب (79 عاماً) عن صحته، مصححاً تصريحاً سابقاً بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في تشرين الاول، موضحاً أنه كان فحصاً بالأشعة المقطعية.


وقال "صحتي ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.


وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرّر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.


إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد سنة من الحكم في ولايته الثانية.


وكثيرا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف سبب الشعور بالخمول خلال أشهر الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يكشف: هذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الرد… أندرويد يكشف لك سبب الاتصال!
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

سكاي نيوز

وول ستريت

سكاي نيو

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-02
Lebanon24
06:27 | 2026-01-02
Lebanon24
06:23 | 2026-01-02
Lebanon24
06:18 | 2026-01-02
Lebanon24
06:09 | 2026-01-02
Lebanon24
06:02 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24