بهجوم من طائرة مسيّرة.. مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع في إقليم دارفور

أكدت في مقتل المستشار حامد علي أبوبكر و5 من مرافقيه في هجوم نفذه الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي البلاد.وأشارت مصادر إلى أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي، فيما توعدت قوات الدعم السريع بالرد على الهجوم.ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع، كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.