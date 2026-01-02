تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بهجوم من طائرة مسيّرة.. مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع في إقليم دارفور

Lebanon 24
02-01-2026 | 00:07
أكدت قوات الدعم السريع في السودان مقتل المستشار حامد علي أبوبكر و5 من مرافقيه في هجوم نفذه الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأشارت مصادر إلى أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي، فيما توعدت قوات الدعم السريع بالرد على الهجوم.

ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة السيف الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع، كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.
 
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع تؤكد مقتل المستشار حامد علي أبوبكر في هجوم للجيش السوداني
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد قوات الدعم السريع: تصريحات وزير الخارجية الأميركي غير موفقة وتعرقل جهود الهدنة الإنسانية بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني: طائرات مسيرة للجيش تقصف مواقع للدعم السريع بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: مقتل 45 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف منطقة كمو بولاية جنوب كردفان أمس
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

السودان

علي أبو

سوداني

السيف

باتر

