السفير السعودي في اليمن: السعودية بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار

أكد باليمن سعيد آل جابر، أن بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن



كما أكد السفير السعودي اليوم الجمعة أن رئيس عيدروس اتخذ قرارات أحادية دون سياسي



وقال: واجهنا رفضا وتعنتا مستمرا من الزبيدي لإنهاء التصعيد في الجنوب، وفق ما نقلت وكالة " ".



وشدد آل جابر على أن " أخطر قرارات الزبيدي قيادته للهجوم على والمهرة".



إلى ذلك، كشف أن "الزبيدي رفض إصدار تصريح لطائرة وفد رسمي إلى عدن". وقال: تم منع طائرة الوفد السعودي الذي سافر للقاء قادة الانتقالي من الهبوط



واعتبر أن رئيس "يتحمل مسؤولية تنفيذ أجندات أضرت بمصالح باليمنيين"

Advertisement