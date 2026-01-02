تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السفير السعودي في اليمن: السعودية بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار

Lebanon 24
02-01-2026 | 01:15
أكد السفير السعودي باليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن السعودية بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن

كما أكد السفير السعودي اليوم الجمعة أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اتخذ قرارات أحادية دون التزام سياسي

وقال: واجهنا رفضا وتعنتا مستمرا من الزبيدي لإنهاء التصعيد في الجنوب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وشدد آل جابر على أن " أخطر قرارات الزبيدي قيادته للهجوم على حضرموت والمهرة".

إلى ذلك، كشف أن "الزبيدي رفض إصدار تصريح لطائرة وفد رسمي سعودي إلى عدن". وقال: تم منع طائرة الوفد السعودي الذي سافر للقاء قادة الانتقالي من الهبوط

واعتبر أن رئيس المجلس الانتقالي "يتحمل مسؤولية تنفيذ أجندات أضرت بمصالح باليمنيين"
المجلس الانتقالي الجنوبي

المجلس الانتقالي

السفير السعودي

الزبيدي

محمد بن

السعود

حضرموت

