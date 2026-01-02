تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في ألمانيا.. تسريب وثيقة تدعو لسياسة متشددة تجاه السوريين

Lebanon 24
02-01-2026 | 01:20
تسعى كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني إلى تشديد سياسة الهجرة وإعادة معظم اللاجئين السوريين بسرعة إلى وطنهم.

فقد جاء في وثيقة أعدتها المجموعة البرلمانية للحزب خلال اجتماعها في دير زيون بولاية بافاريا أن "معظم السوريين الذين يتمتعون بحق إقامة مؤقتة يفقدون سبب الحماية بعد انتهاء الحرب الأهلية..."
كما دعت الوثيقة إلى "الشروع في عمليات ترحيل أولئك اللاجئين الذين لا يغادرون طوعاً في أسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن عام 2026 يجب أن يشهد حملة ترحيلات "باستخدام رحلات منتظمة إلى سوريا وأفغانستان".

ولتحقيق ذلك، دعا النواب في الوثيقة إلى إنشاء مراكز مغادرة على مستوى ألمانيا، إضافة إلى صالة خاصة للترحيل في مطار ميونخ.

كما يرغب الحزب في اتباع نهج أكثر تشددا تجاه اللاجئين الأوكرانيين أيضاً حيث جاء في الوثيقة "سنضغط أيضا لضمان أن يؤدي الرجال الأوكرانيون القادرون على القتال دورهم في الدفاع عن بلادهم". ولم يتم توضيح آلية تنفيذ ذلك بشكل مفصل في الوثيقة.
