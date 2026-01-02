في ألمانيا.. تسريب وثيقة تدعو لسياسة متشددة تجاه السوريين

تسعى كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في الألماني إلى تشديد سياسة الهجرة وإعادة معظم اللاجئين السوريين بسرعة إلى وطنهم.



فقد جاء في وثيقة أعدتها المجموعة للحزب خلال اجتماعها في دير زيون بولاية بافاريا أن "معظم السوريين الذين يتمتعون بحق إقامة مؤقتة يفقدون سبب الحماية بعد انتهاء ..."

كما دعت الوثيقة إلى "الشروع في عمليات ترحيل أولئك اللاجئين الذين لا يغادرون طوعاً "، وفق ما نقلت (د ب أ) اليوم الجمعة



كذلك أشارت الوثيقة إلى أن عام 2026 يجب أن يشهد حملة ترحيلات "باستخدام رحلات منتظمة إلى وأفغانستان".



ولتحقيق ذلك، دعا النواب في الوثيقة إلى إنشاء مراكز مغادرة على مستوى ، إضافة إلى صالة خاصة للترحيل في مطار ميونخ.



كما يرغب الحزب في اتباع نهج أكثر تشددا تجاه اللاجئين الأوكرانيين أيضاً حيث جاء في الوثيقة "سنضغط أيضا لضمان أن يؤدي الرجال الأوكرانيون القادرون على القتال دورهم في الدفاع عن بلادهم". ولم يتم توضيح آلية تنفيذ ذلك بشكل مفصل في الوثيقة.