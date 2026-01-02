قتيل وجرحى بهجوم جنوب غرب باكستان

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في هجوم بقنبلة يدوية في إقليم باكستان مساء الخميس، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية.



وقالت المصادر لصحيفة "دون" الباكستانية إن الحادث وقع في حوالي الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة سبي، حيث ألقى مهاجمون مجهولون على منطقة مزدحمة.



ووفقاً للمصادر، فقد فر المهاجمون من مكان الحادث عقب الواقعة. (إرم نيوز)

