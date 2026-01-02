تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بخط يده.. رسالة تعزية خامنئي في سليماني إلى العلن وهذا مضمونها (صورة)
Lebanon 24
02-01-2026
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة التعزية التي كتبها المرشد علي خامنئي بخط يده في قائد "فيلق
القدس
" في الحرس الثوري
قاسم
سليماني الذي اغتيل في
بغداد
في 3 كانون الثاني 2020.
وفي رسالته، وصف خامنئي سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكدا أن "كل من يهوى
المقاومة
سيثأر له"، ومشيرا إلى أن "الانتقام القاس من المجرمين" سيكون حتميا.
وجاء في نص الرسالة: "ها قد حلق لواء
الإسلام
العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح
الشهداء
الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة.
سنوات من
الجهاد
الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله، قد بلغت أخيرا سليماني
العزيز
هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض".
وأعلن خامنئي عن الحداد الرسمي في
إيران
لمدة ثلاثة أيام، مقدّما "أسمى آيات التبريك" و"أعزّ التعازي" لعائلة سليماني وأبنائه وأقاربه، مشيدا برفاقه الشهداء، ولا سيما أبو مهدي المهندس.
وأضاف: "لقد كان نموذجًا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جُل عمره مجاهدا في سبيل الله. والشهادة كانت جزاءً لمساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. لن يتوقف عمله ونهجه برحيله، بحول الله وقوته، ولن يبلغ طريقا مسدودا. بل إن الانتقام الشديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر
شهداء
الحادثة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من الحوثي.. برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله باغتيال الطبطبائي وهذا مضمونها
Lebanon 24
من الحوثي.. برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله باغتيال الطبطبائي وهذا مضمونها
02/01/2026 14:03:29
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
02/01/2026 14:03:29
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا توجّه رسالة إلى جمهورها.. هذا مضمونها
Lebanon 24
إليسا توجّه رسالة إلى جمهورها.. هذا مضمونها
02/01/2026 14:03:29
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟
Lebanon 24
دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟
02/01/2026 14:03:29
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاومة
سنوات من
الإسلام
الشهداء
الجهاد
العزيز
القدس
بغداد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد انتهاء "مهلة نزع سلاح حزب الله".. ماذا ينتظر لبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء "مهلة نزع سلاح حزب الله".. ماذا ينتظر لبنان؟
07:00 | 2026-01-02
02/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
Lebanon 24
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
06:27 | 2026-01-02
02/01/2026 06:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... 7 غارات سعوديّة على حضرموت
Lebanon 24
بالفيديو... 7 غارات سعوديّة على حضرموت
06:23 | 2026-01-02
02/01/2026 06:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كم صحافيا فلسطينيا استهدفتهم إسرائيل خلال 2025؟
Lebanon 24
كم صحافيا فلسطينيا استهدفتهم إسرائيل خلال 2025؟
06:18 | 2026-01-02
02/01/2026 06:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
Lebanon 24
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
06:09 | 2026-01-02
02/01/2026 06:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
10:30 | 2026-01-01
01/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
07:45 | 2026-01-01
01/01/2026 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
11:30 | 2026-01-01
01/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
10:00 | 2026-01-01
01/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-01-02
بعد انتهاء "مهلة نزع سلاح حزب الله".. ماذا ينتظر لبنان؟
06:27 | 2026-01-02
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
06:23 | 2026-01-02
بالفيديو... 7 غارات سعوديّة على حضرموت
06:18 | 2026-01-02
كم صحافيا فلسطينيا استهدفتهم إسرائيل خلال 2025؟
06:09 | 2026-01-02
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
06:02 | 2026-01-02
البحسني يحذر.. "توجيه السلاح للداخل مرفوض" ويطالب بتحصين حضرموت
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
02/01/2026 14:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24