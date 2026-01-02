بخط يده.. رسالة تعزية خامنئي في سليماني إلى العلن وهذا مضمونها (صورة)

نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة التعزية التي كتبها المرشد علي خامنئي بخط يده في قائد "فيلق " في الحرس الثوري سليماني الذي اغتيل في في 3 كانون الثاني 2020.

وفي رسالته، وصف خامنئي سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكدا أن "كل من يهوى سيثأر له"، ومشيرا إلى أن "الانتقام القاس من المجرمين" سيكون حتميا.

وجاء في نص الرسالة: "ها قد حلق لواء العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله، قد بلغت أخيرا سليماني هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض".



وأعلن خامنئي عن الحداد الرسمي في لمدة ثلاثة أيام، مقدّما "أسمى آيات التبريك" و"أعزّ التعازي" لعائلة سليماني وأبنائه وأقاربه، مشيدا برفاقه الشهداء، ولا سيما أبو مهدي المهندس.



وأضاف: "لقد كان نموذجًا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جُل عمره مجاهدا في سبيل الله. والشهادة كانت جزاءً لمساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. لن يتوقف عمله ونهجه برحيله، بحول الله وقوته، ولن يبلغ طريقا مسدودا. بل إن الانتقام الشديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر الحادثة".