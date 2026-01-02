تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بخط يده.. رسالة تعزية خامنئي في سليماني إلى العلن وهذا مضمونها (صورة)

Lebanon 24
02-01-2026 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1462740-639029478815225462.jpg
Doc-P-1462740-639029478815225462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة التعزية التي كتبها المرشد علي خامنئي بخط يده في قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي اغتيل في بغداد في 3 كانون الثاني 2020. 
 
وفي رسالته، وصف خامنئي سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكدا أن "كل من يهوى المقاومة سيثأر له"، ومشيرا إلى أن "الانتقام القاس من المجرمين" سيكون حتميا.
 
وجاء في نص الرسالة: "ها قد حلق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. سنوات من الجهاد الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله، قد بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض".

وأعلن خامنئي عن الحداد الرسمي في إيران لمدة ثلاثة أيام، مقدّما "أسمى آيات التبريك" و"أعزّ التعازي" لعائلة سليماني وأبنائه وأقاربه، مشيدا برفاقه الشهداء، ولا سيما أبو مهدي المهندس.

وأضاف: "لقد كان نموذجًا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جُل عمره مجاهدا في سبيل الله. والشهادة كانت جزاءً لمساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. لن يتوقف عمله ونهجه برحيله، بحول الله وقوته، ولن يبلغ طريقا مسدودا. بل إن الانتقام الشديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء الحادثة". 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
من الحوثي.. برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله باغتيال الطبطبائي وهذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا توجّه رسالة إلى جمهورها.. هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المقاومة

سنوات من

الإسلام

الشهداء

الجهاد

العزيز

القدس

بغداد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-02
Lebanon24
06:27 | 2026-01-02
Lebanon24
06:23 | 2026-01-02
Lebanon24
06:18 | 2026-01-02
Lebanon24
06:09 | 2026-01-02
Lebanon24
06:02 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24