أرقام قياسية بارزة مهددة بالسقوط في الدوري الانكليزي

مع اقتراب موسم 2025-2026 من مراحله الحاسمة، يعود شغف جماهير بمتابعة الأرقام القياسية التي تصنع التاريخ، بين إنجازات تُخلَّد وأخرى لا يتمنى أصحابها الاقتراب منها.



بحسب شبكة GiveMeSport، هناك 7 أرقام قياسية بارزة باتت مهددة بالسقوط قبل إسدال الستار على الموسم في أيار 2026، في ظل موسم استثنائي مليء بالإثارة والتقلبات.الدوري لم يبلغ نهاياته بعد، لكن المؤشرات الرقمية تؤكد أن الأسابيع المقبلة قد تحمل لحظات تاريخية لا تُنسى.



ويظل اسم إيرلينغ هالاند حاضراً بقوة في سباق الأرقام القياسية، بعدما سجل 36 هدفاً في موسم 2022-2023، محطماً رقماً تاريخياً صمد 28 عاماً باسم آندي كول وآلان شيرر.

المهاجم النرويجي يملك حالياً 19 هدفاً في 18 مباراة، ويُسجل بمعدل هدف كل 77 دقيقة، ما يجعله مرشحاً حقيقياً لتجاوز رقمه السابق مع تبقي 20 مباراة حتى نهاية الموسم.



ريان شرقي يهدد رقم هنري ودي بروين

ويشهد الموسم الحالي صراعاً محتدماً على صدارة صناع الأهداف، يتقدمه ريان شرقي إلى جانب برونو فرنانديز برصيد سبع تمريرات حاسمة لكل منهما، الرقم القياسي لا يزال مسجلًا باسم تييري هنري (20 تمريرة في موسم 2002-2003)، وعادله كيفن دي بروين في موسم 2019-2020.ما يمنح شرقي أفضلية واضحة هو معدل صناعته للأهداف، إذ يساهم بتمريرة حاسمة كل 92 دقيقة، وهو رقم يتفوق على أبرز صناع اللعب في تاريخ البطولة.



موهبة تطرق أبواب التاريخ

لا يزال فوجان يحتفظ برقم أصغر هداف في تاريخ ، بعدما سجل هدفه بعمر 16 عاماً و270 يوماً، لكن موهبة آرسنال الصاعدة ماكس داومان يملك فرصة حقيقية لكتابة التاريخ، بعدما شارك لأول مرة في الدوري وهو في سن 15 عاماً.



داومان، الذي أتم عامه 16 مع بداية العام الجديد، يملك الوقت حتى أيلول 2026 لمحاولة كسر الرقم، حال تعافيه الكامل من إصابة أربطة الكاحل.



موسم لا يعترف بالصافرة النهائية

شهد الموسم الحالي تسجيل 16 هدفاً في الدقيقة 90 أو بعدها، بنسبة 8.6% من إجمالي المباريات، وهو رقم يفتح الباب أمام كسر الرقم القياسي المسجل الموسم الماضي بـ27 هدفاً.



ومع تبقي 194 مباراة، يحتاج الدوري إلى 9 أهداف قاتلة فقط لكتابة رقم تاريخي جديد.



أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإنكليزي

بات جيمس ميلنر قريباً للغاية من كسر رقم غاريث باري القياسي في عدد المشاركات، بعدما وصل إلى 648 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز.



ويتمكن لاعب برايتون من معادلة الرقم أو تجاوزه في فبراير (شباط) المقبل، ليصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المسابقة.



رقم سلبي يلوح في الأفق

لا يزال الرقم السلبي المسجل باسم ديربي كاونتي في موسم 2007-2008، حين أنهى الموسم بـ11 نقطة فقط حاضراً في الأذهان.



ومع تراجع نتائج بعض الفرق هذا الموسم، يظل شبح الاقتراب من هذا الرقم قائماً في صراع البقاء.



موسم قد يعيد كتابة التاريخ

بين أرقام تاريخية مهددة بالسقوط، وأخرى لا يتمنى أحد كسرها، يبدو موسم 2025-2026 مرشحاً ليكون واحداً من أكثر مواسم الدوري الإنجليزي ثراءً على المستوى الإحصائي.



ومع كل جولة تقترب الأرقام من التحطيم، ويقترب التاريخ من كتابة فصل جديد.