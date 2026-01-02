وزير إسرائيلي يخطط لبناء سجن محاط بالتماسيح.. ما الهدف منه؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضباط مصلحة السجون يدرسون خيارات عملية لإنشاء سجن محاط بالتماسيح، بناء على تعليمات .



وقام ضباط مصلحة السجون، الخميس، بزيارة إلى مزرعة تماسيح في حيمات غادير، في جولة تعليمية اطلعوا خلالها على أساليب العناية بالتماسيح وتغذيتها، إضافة إلى بروتوكولات السلامة المعتمدة في تربيتها، وذلك في إطار دراسة الجوانب اللوجستية والمالية لمقترح المستوحى من النموذج الأميركي.



وتقدر كلفة التمساح الصغير بنحو 8 آلاف دولار، في حين تصل كلفة التمساح البالغ إلى 20 ألف دولار، ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة للميزانية في حال الموافقة على المضي قدما في تنفيذ الخطة، بحسب موقع " إنترناشيونال نيوز".

وواجه بن غفير انتقادات واسعة منذ طرحه فكرة إنشاء سجن محاط بالتماسيح، خلال اجتماع بينه وبين مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، وذلك في ظل زيادة الدوافع لدى السجناء للهروب من السجن.

وقال بن غفير ردا على منتقديه: "ما هو جيد للولايات المتحدة جيد أيضا لإسرائيل. علينا أن نتعلم من النماذج الإبداعية الموجودة حول العالم ونطبقها كحلول أمنية أيضا". (سكاي نيوز عربية)