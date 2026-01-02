في بحر العرب... إجراء سعودي جديد لتأمين الممرات الدولية

أعلن المتحدث باسم قوات اللواء ركن أن "أكملت انتشارها ببحر العرب لمباشرة عمليات التفتيش ومكافحة التهريب".

وأوضح المالكي أن هذا الانتشار" يهدف إلى تعزيز الرقابة البحرية وتنفيذ المهام العملياتية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المستمرة لحماية الممرات المائية الدولية، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

