تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

40 إلى 60 ألف مقاتل؟ عميد إسرائيلي يكشف حجم "حماس" الحقيقي

Lebanon 24
02-01-2026 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1462844-639029633418024079.jpg
Doc-P-1462844-639029633418024079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم عميد في الاحتياط الإسرائيلي رواية مختلفة حول حجم الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، مشككًا بالأرقام الرسمية المتداولة بشأن عدد مقاتلي حركة حماس، ومتهمًا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجب الوقائع عن الرأي العام وخدمة حسابات سياسية محددة.

وخلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة، أوضح العميد أورين سلومون أن التقديرات الواقعية تضع عدد مقاتلي الجناح العسكري لحماس بين 40 و60 ألف عنصر، موزعين على وحدات قتالية واستخباراتية وهندسية وعملياتية، إلى جانب فصائل أخرى أبرزها حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى مجموعات مسلحة تعتمد أساليب عمل عسكرية مختلفة.

وتتعارض هذه المعطيات مع ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه الأخير بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، حين حصر عدد مقاتلي حماس بنحو 20 ألفًا. واعتبر سلومون أن هذا التناقض يعكس إما محاولة مقصودة لتغييب الحقيقة أو استخدام الأرقام في إطار مناورة سياسية.

وأبدى الضابط الاحتياط تشكيكه في تقديرات الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" التي تقلل من حجم تهديد حماس، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية سعت منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023 إلى ترسيخ قناعة لدى الجمهور بأن الحركة هُزمت، قبل أن يظهر أن بنيتها القتالية ما زالت فاعلة وبأعداد كبيرة.

ورأى أن جوهر المسألة لا يقتصر على الإحصاءات، بل يتجاوزها إلى مستوى الخبرات القتالية التي راكمها المقاتلون خلال العامين الماضيين، ما جعلهم أكثر تنظيمًا وقدرة على الاستفادة من تجارب المواجهات السابقة.

ودعا سلومون القيادة العسكرية في تل أبيب إلى التعاطي مع الواقع الميداني كما هو، بدل الاكتفاء بتقديرات نظرية أو أرقام مخفّفة، محذرًا من أن خطر حماس سيبقى قائمًا طالما تحتفظ بقدراتها البشرية والعسكرية، حتى وإن استبعد تكرار سيناريو 7 تشرين الأول بالزخم نفسه.

وختم بتحذير من ما وصفه بـ"تشويه الواقع وتلفيق الحقائق"، معتبرًا أن غياب الشفافية يمنع استخلاص الدروس الضرورية، ويقوّض ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية، ما ينعكس في نهاية المطاف سلبًا على أمن إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق في الشاباك: حماس لم تُهزم في غزة وما زالت قائمة وبقوة تقارب 20 ألف مقاتل
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 مقاتلاً من "حزب الله" و"حماس" وفصائل فلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 100 مقاتل من حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف مشروع "غزة الجديدة": هندسة بإشراف "أميركي–إسرائيلي"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الأجهزة الأمنية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24