عربي-دولي
زلزال يضرب المكسيك.. وهذه قوته
Lebanon 24
02-01-2026
|
09:14
سُجّل زلزال "متوسط الشدة" بقوة 6,3 درجات في "
خليج كاليفورنيا
" قرب ساحل
المكسيك
، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة 2 كانون الثاني 2026، عند الساعة 3:48 بالتوقيت المحلي.
وبحسب المعطيات، كان الزلزال بعمق 3.9 كيلومتر (2.4 ميل)، ولم تُسجّل تقارير عن شعور السكان به أو بلاغات بهذا الخصوص.
