زلزال يضرب المكسيك.. وهذه قوته

سُجّل زلزال "متوسط الشدة" بقوة 6,3 درجات في " " قرب ساحل ، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة 2 كانون الثاني 2026، عند الساعة 3:48 بالتوقيت المحلي.



وبحسب المعطيات، كان الزلزال بعمق 3.9 كيلومتر (2.4 ميل)، ولم تُسجّل تقارير عن شعور السكان به أو بلاغات بهذا الخصوص.

