يوم غدّ... زخة شهب ساطعة ستظهر في سماء دولة خليجيّة

تشهد سماء سلطنة مساء غدّ وفجر الأحد، زخة شهب الرباعيات، إحدى أغزر الزخات الشُهبية السنوية التي تتزامن ذروتها مع مطلع العام الجديد.



وقالت نائبة رئيس المجتمعي في الجمعية العُمانية للفلك والفضاء وصال بنت سالم الهنائية إن زخة شهب الرباعيات تُعرف بنشاطها المكثف وقصر فترة ذروتها، حيث تمتد لساعات محدودة فقط، مع إمكانية مشاهدة ما يصل إلى نحو 120 شهابًا في الساعة في حال توفرت ظروف رصد مثالية، وفق ما نقلت .



كما أوضحت أن مصدر تلك الشهب يرتبط بالجرم السماوي المعروف باسم 2003 "إي إتش 1"، وهو جرم صغير من فئة الأجرام القريبة من الأرض، صُنف فلكيا ككويكب، مع وجود خصائص ديناميكية تشير إلى أنه بقايا مذنب قديم فقد نشاطه عبر الزمن. (العربية)

