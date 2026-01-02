تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أونروا تحذّر من كارثة إنسانية في غزة بسبب القيود الإسرائيلية

Lebanon 24
02-01-2026 | 11:16
A-
A+

Doc-P-1462916-639029747207074727.jfif
Doc-P-1462916-639029747207074727.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، من "كارثة إنسانية" في حال سحب إسرائيل تصاريح عشرات المؤسسات الإغاثية والإنسانية العاملة في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تعرقل دخول مستلزمات أساسية للقطاع.

وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة، إن "قرار سحب أو تعليق أو منع عمل المنظمات الإنسانية يحمل تداعيات خطيرة على المستويات كافة، ويُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات ومبادئ الأمم المتحدة".

وأضاف أبو حسنة لـ"إرم نيوز" قائلًا: "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري"، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعددًا من الدول، بينها تسع دول أوروبية وغير أوروبية، قد أصدرت بيانات تندد بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة".

وأوضح أن "استمرار هذا القرار دون تدخل دولي فعّال للسماح لهذه المنظمات بالعمل، يعني أننا أمام كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، قال المسؤول في المؤسسة الأممية إن "عدد الشحنات التي تدخل إلى قطاع غزة حاليًا يفوق ما كان يدخل قبل وقف إطلاق النار، إلا أن الجزء الأكبر منها يندرج ضمن القطاع التجاري، وليس المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن "الكميات التجارية التي تدخل تفوق المساعدات الإنسانية بمرتين أو ثلاث، رغم أن غالبية سكان القطاع فقدوا مصادر رزقهم ويعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات".

وتابع: "هناك نقص في الأصناف الأساسية، سواء الغذائية أم غير الغذائية، إضافة إلى استمرار منع دخول قطع غيار الصرف الصحي، ومعدات تصريف المياه، والأجهزة الطبية، والأدوية".

وأضاف: "التحسن في الوضع الإنساني لا يزال طفيفًا، ورغم أن الوضع لا يُوصف بالمجاعة، إلا أن نحو 1.6 مليون فلسطيني لا يزالون يعانون من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل التحسن نسبيًا فقط". 

وقال: "لدى أونروا حاليًا نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية، تنتظر على بوابات قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ ثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات تحتوي على مواد أساسية للإيواء، من ضمنها الأكياس البلاستيكية، في وقت لا يزال فيه نحو 1.3 مليون فلسطيني بحاجة ماسة لهذه المساعدات. 

وأضاف: "دخول هذه المواد سيُحدث فارقًا كبيرًا في تخفيف المعاناة، نظرًا لخبرة أونروا في إدارة عملياتها داخل قطاع غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترفض حتى اللحظة السماح بإدخال هذه الشحنات". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
10 دول تحذر من كارثة إنسانية في غزة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة على شفا كارثة إنسانية.. "حماس" تدق ناقوس الخطر بسبب الأمطار والحصار
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع تسبب في كارثة إنسانية مركبة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قيود إسرائيلية جديدة تُبعد منظمات إنسانية عن غزة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24