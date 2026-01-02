تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

4 قوى تتقاسم النفوذ في اليمن.. كيف تُرسم خريطة السيطرة؟

Lebanon 24
02-01-2026 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1462917-639029749312845399.webp
Doc-P-1462917-639029749312845399.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد يمني بالغ التعقيد، تتنافس أربع قوى رئيسية على شكل الدولة ومن يمتلك قراري الحرب والسياسة، ضمن خريطة نفوذ متبدلة توحي بتحولات قريبة.


وتفرض القوات الحكومية الجنوبية سيطرتها على مساحات واسعة في الجنوب، تشمل عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وشبوة، إضافة إلى أرخبيل سقطرى.


وخلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025، توسّع نفوذ هذه القوات بشكل لافت، ولا سيما في المحافظات الشرقية، حيث بسطت حضورها على معظم مناطق حضرموت والمهرة عبر عمليات أمنية حملت اسم "المستقبل الواعد"، في ظل توترات سياسية مع مجلس القيادة الرئاسي.


وفي هذا السياق، تشهد منطقة الخشعة في وادي حضرموت مواجهات بين القوات الحكومية الجنوبية وقوى موالية لتنظيم الإخوان.


في المقابل، يتركز انتشار قوات مجلس القيادة الرئاسي والقوات الإخوانية المنضوية تحت مظلته في مركز مدينة مأرب ومناطق إنتاج النفط والغاز فيها، إضافة إلى مدينة تعز المحاصرة جزئياً، وأجزاء محدودة من حضرموت والمهرة.


أما قوات المقاومة الوطنية، بقيادة طارق صالح والمنضوية في الحكومة، فتُعد قوة نوعية ذات تسليح جيد وموقع استراتيجي، وتتمركز أساساً على الساحل الغربي، ولا سيما في ميناء المخا الذي يُعد مقرها الرئيسي، إلى جانب مديريات الخوخة وحيس ومناطق في جبل البرح. وتفرض هذه القوات سيطرة فعلية على الطرق البرية المؤدية إلى باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية، ما يمنحها ثقلاً خاصاً في ملف أمن الملاحة.


في الجهة المقابلة، يسيطر الحوثيون على نحو 35 في المئة من مساحة اليمن، لكنها تضم الكتلة السكانية الأكبر، وتشمل العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة، معقلهم الرئيسي، وعمران وإب وحجة. كما تهيمن الجماعة على معظم محافظة الحديدة باستثناء أجزاء من الساحل الجنوبي، إضافة إلى مناطق واسعة في تعز والجوف والبيضاء وأطراف من محافظة مأرب. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من غزة إلى لبنان وسوريا… "الإعلام العالمي" يرسم خريطة المرحلة المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات الجنوب: صراع النفوذ لا المقاعد
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة إضعاف طهران: سياسة أميركية لتفكيك النفوذ في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان مواجهة النفوذ الصيني وتعزيز التعاون الدفاعي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط والغاز

سكاي نيوز

المستقبل

المقاومة

الرئيسي

الحوثي

الغربي

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24