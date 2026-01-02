وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالمتهور والخطر

أكد وزير خارجية ، أن الشعب سيرفض أي تدخل في شؤونه، وجيش البلاد مستعد للتصدي لأي انتهاك للسيادة .

واعتبر الوزير أن تصريحات الرئيس الأميركي حول الاحتجاجات الإيرانية متهورة وخطيرة، مشيراً إلى أن الاعتداءات "الإجرامية" على الممتلكات العامة مرفوضة. كما أوضح أن الاحتجاجات شهدت أعمال شغب متفرقة، تضمنت هجمات على مركز شرطة وإلقاء زجاجات حارقة.