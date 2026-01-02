دعوة للوحدة والتماسك في اللاذقية بعد أعمال شغب وفوضى

توعد محافظ محمد عثمان، اليوم الجمعة، بالحزم في مواجهة "كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المحافظة أو تهديد استقرارها.. ضمن إطار القانون وسيادة الدولة"، على حد تعبيره.



وبحسب "الإخبارية "، تحدث عثمان عقب أداء حول ما شهدته محافظة اللاذقية من "فوضى وأعمال شغب"، مؤكدا أن "الدولة لها مسار واضح في تطبيق القانون، ولن تسمح بأي مظاهر للفوضى أو الغوغائية".



وشدد على أن مرحلة البناء تتطلب تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، داعياً إلى الوحدة والتماسك للمضي قُدماً نحو حالة من الاستقرار والتنمية الشاملة.



وفي وقت سابق، حذرت السورية أهالي محافظة اللاذقية من "الانجرار خلف أشخاص يسعون إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار"، وفق تصريحات للناطق باسم الوزارة، البابا، نقلتها السورية " ".



Advertisement