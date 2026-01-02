تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هذا ما تخطط له إسرائيل عند معبر رفح

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:19
A-
A+
Doc-P-1463018-639029932108588191.webp
Doc-P-1463018-639029932108588191.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لتلقّي تعليمات من المستوى السياسي لإعادة فتح معبر رفح الحدودي في الاتجاهين، في خلال الأيام المقبلة.

وذكرت القناة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيُجري مشاورات أمنية، يوم الأحد، يُتوقَّع أن يعرض في خلالها التنازلات التي وافق عليها بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أن يتصدر ملف إعادة فتح المعبر جدول الأعمال.

وبهدف الاستجابة للهواجس الأمنية الإسرائيلية، تخطط إسرائيل لإنشاء «موقع تفتيش» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ بهدف التحقق من حركة الدخول والخروج من قطاع غزة وإليه، وفقاً للقناة الإسرائيلية.

ولم توضح القناة ما إذا كان موقع التفتيش ستُديره قوات على الأرض أم سيُدار بوسائل تكنولوجية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المخابرات الأوكرانية تكشف: هذا ما تخطط له روسيا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لاصطياد المسيّرات الانتحارية الإيرانية.. هذا ما تخطط له إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت ضغط أميركي… إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: بيان لـ7 دول عربية وإسلامية يدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

دونالد ترمب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

يوم الأحد

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
Lebanon24
15:07 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24