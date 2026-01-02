هذا ما تخطط له إسرائيل عند معبر رفح

أفادت القناة 12 بأن المؤسسة الأمنية تستعد لتلقّي تعليمات من المستوى السياسي لإعادة فتح معبر الحدودي في الاتجاهين، في خلال الأيام المقبلة.

وذكرت القناة أن رئيس الوزراء سيُجري مشاورات أمنية، ، يُتوقَّع أن يعرض في خلالها التنازلات التي وافق عليها بعد لقائه الرئيس الأميركي ، على أن يتصدر ملف إعادة فتح المعبر جدول الأعمال.

وبهدف الاستجابة للهواجس الأمنية الإسرائيلية، تخطط لإنشاء «موقع تفتيش» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ بهدف التحقق من حركة الدخول والخروج من وإليه، وفقاً للقناة الإسرائيلية.

ولم توضح القناة ما إذا كان موقع التفتيش ستُديره قوات على الأرض أم سيُدار بوسائل تكنولوجية.