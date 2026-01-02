تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.. "لا تغيير" في انتشار القوات الأميركية

Lebanon 24
02-01-2026 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1463063-639030177222639784.png
Doc-P-1463063-639030177222639784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم إعلان دونالد ترامب أن واشنطن "على أهبة الاستعداد" للتحرك إذا أقدمت طهران على إطلاق النار وقتل محتجين، قال مسؤولون لشبكة "سي إن إن" إن مستويات القوات الأميركية في المنطقة لم تشهد حتى الآن أي تغيير كبير، ولم تُتخذ إجراءات مباشرة.

وبحسب المسؤولين، أراد ترامب عبر منشور مبكر على "تروث سوشيال" توجيه "تحذير قوي" لإيران، عندما لوّح بإمكان تدخل الولايات المتحدة "بالقوة" إذا قُتل محتجون سلميون. ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض أن ما صدر "كان تحذيراً قوياً" من دون أن يتبعه إجراء على حد علمه.

وكان ترامب قد كتب قبيل "الثالثة فجراً" بقليل على "تروث سوشيال" أنه إذا "أطلقت إيران النار وقتلت بعنف محتجين سلميين" فإن الولايات المتحدة "ستأتي لإنقاذهم"، مضيفاً أنها "في حالة جاهزية تامة ومستعدة للتحرك". واعتُبر المنشور أول بيان رسمي للإدارة الأميركية بشأن احتجاجات هذا الأسبوع في عدة محافظات إيرانية، وأثار ردوداً إيرانية حادة حذّرت من أن القوات الأميركية في المنطقة قد تصبح هدفاً إذا تدخلت واشنطن.

وفيما أوحى كلام ترامب باحتمال تحرك عسكري، قال مسؤول أميركي إن القوات لم تُجرِ تغييرات كبيرة أو استعدادات في الشرق الأوسط. وفي المقابل، تحدث مسؤولون مطلعون عن "خيارات" لدعم المحتجين من دون تدخل عسكري شامل، بينها إجراءات سبق أن اتخذتها إدارة جو بايدن خلال احتجاجات عام 2022 مثل تعزيز الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على شخصيات في النظام أو قطاعات من الاقتصاد الإيراني. كما أشاروا إلى إمكان اللجوء لإجراءات أكثر سرية إذا صدرت أوامر بذلك، ومنها عمليات سيبرانية لتعطيل أنشطة النظام.

وأثار منشور ترامب تباينات داخل الجمهوريين، إذ قالت النائبة مارجوري تايلور غرين إن "تهديد ترامب بالحرب وإرسال قوات إلى إيران" يتعارض مع ما صوّتوا ضده في 2024، بينما رأى السيناتور ليندسي غراهام أن ترامب يسير في مواجهة "الشر" بوتيرة قد تجعله يتجاوز رونالد ريغان، معتبراً أن "إيران الضعيفة" نتيجة لعزلها اقتصادياً واستخدام القوة العسكرية "بحكمة".

ويأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بعد لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع، حيث جرى بحث احتمال تجدد العمل العسكري ضد إيران بعد أشهر من انتهاء حرب استمرت "12 يوماً" وانتهت بضربات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية. وكان ترامب قد توعد يوم "الإثنين" "بتحطيم إيران تماماً" إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي، فيما رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن أي "عدوان وحشي" سيُقابل برد "قاسٍ ورادع". (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا على خط الوسطاء واتصالات بين الضاحية ودمشق وطهران
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بين"حزب الله" وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": القوات الأميركية تستعدّ لأوامر هجوم محتملة في الكاريبي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر مطّلعة: القوّات الأميركية تستعد لإصدار أوامر هجوم محتملة على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03
Lebanon24
05:00 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24