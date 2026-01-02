الإيقاع بزعيم مجموعة "الطراميح" في سوريا.. وهذه علاقته بسهيل الحسن

نفّذت الداخلي في منطقة صافيتا محافظة طرطوس، بالتعاون مع فرع في المحافظة، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو شجاع إبراهيم، متزعم مجموعة تابعة لميليشيا "الطراميح".



وأشارت إلى أنّ هذه المجموعة مرتبطة بالفرقة 25 التي كان يقودها خلال فترة حكم النظام السابق.



وبيّنت المعطيات الأولية أن المقبوض عليه شغل موقعًا قياديًا ضمن الميليشيا في بلدة خطاب بريف ، واستغل موقعه في إدارة وتنسيق أنشطة إجرامية نُفّذت بحق سكان المنطقة.



وقد جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة أصولًا، تمهيداً لإحالته إلى المختص.



