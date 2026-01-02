تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الإيقاع بزعيم مجموعة "الطراميح" في سوريا.. وهذه علاقته بسهيل الحسن

Lebanon 24
02-01-2026 | 23:37
Doc-P-1463072-639030192873759471.png
Doc-P-1463072-639030192873759471.png photos 0
نفّذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا بريف محافظة طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو شجاع إبراهيم، متزعم مجموعة تابعة لميليشيا "الطراميح".

وأشارت وزارة الداخلية السورية إلى أنّ هذه المجموعة مرتبطة بالفرقة 25 التي كان يقودها سهيل الحسن خلال فترة حكم النظام السابق.

وبيّنت المعطيات الأولية أن المقبوض عليه شغل موقعًا قياديًا ضمن الميليشيا في بلدة خطاب بريف محافظة حماة، واستغل موقعه في إدارة وتنسيق أنشطة إجرامية نُفّذت بحق سكان المنطقة. 

وقد جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة أصولًا، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية

مكافحة الإرهاب

مديرية الأمن

محافظة حماة

سهيل الحسن

مديرية ال

السورية

