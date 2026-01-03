بعد تصريحاته عن استعداد بلاده لحماية المتظاهرين.. ايران تشكو ترامب لمجلس الأمن

وجهت مساء أمس الجمعة رسالة إلى التابع للأمم المتحدة عقب تصريحات الرئيس الأميركي حول استعداد بلاده "لحماية المتظاهرين الإيرانيين السلميين في حال تعرضوا للعنف".



وقال السفير لدى سعيد إيرواني إن بلاده "تدين تصريحات التدخلية والاستفزازية التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار"



كما شدد على "حق إيران في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي من أي تدخل خارجي"، مؤكداً أن بلاده ستمارس حقوقها بشكل حازم ومتناسب، وفق نقلت الرسمية "إرنا" السبت.



إلى ذلك، حمل السفير الإيراني " المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أو تصعيد ناتج عن هذه التهديدات غير القانونية".



وكان الإيراني عباس عراقجي انتقد بدوره التصريحات الأميركية، وأشار إلى رفض بلاده التام لأي تدخل في شؤونها واستعداد القوات المسلحة للتصدي لأي عمل ينتهك سيادتها.



كذلك وجه كل من علي لاريجاني رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وعلي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس انتقادات لاذعة إلى ترامب. كما حذرا من التدخل في قضية إيرانية داخلية.



من جهتها وجهت الشرطة الإيرانية تحذيراً إلى المتظاهرين الذين نزلوا على مدى الأيام الـ 6 الماضية إلى الشوارع في مناطق مختلفة من البلاد، داعية إياهم إلى عدم الانخراط في الفوضى والعنف.

