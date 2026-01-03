حالة المصابين غير معروفة.. تحطم مروحية أميركية في منطقة وعرة

تحطمت مروحية خاصة تقل "أربعة" أشخاص في منطقة جبلية بولاية " " الأميركية، وفق ما أعلن مكتب شريف مقاطعة "بينال".



وقال المكتب في بيان نشره على " " إن بلاغات وصلته قرابة الساعة "11:00" صباحاً عن تحطم مروحية في الجبال قرب وادي "تليغراف " جنوب بلدة "سوبيريور". وأضاف أن الفرق تحركت إلى الموقع ورُصدت المروحية من الجو وتأكد تحطمها، فيما لا تزال الحالة الصحية للأشخاص الأربعة غير مؤكدة بسبب صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة النائية والوعرة.



وتولت "NTSB" و"FAA" التحقيق في ملابسات الحادث، كما فرضت "FAA" قيوداً مؤقتة على فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة. (العين)

