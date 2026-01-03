أعلنت في بيان أوردته " وام" أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن"، معربة عن "أسفها إزاء التصعيد القائم"، وداعية الأشقاء اليمنيين إلى "تغليب ، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد".



وأضاف البيان أن ، "انطلاقاً من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة"، شددت على أهمية "وقف التصعيد" وتغليب "لغة الحوار" على المواجهة، ومعالجة الخلافات بين الأشقاء اليمنيين عبر "التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة"، من خلال "نهج عقلاني ومسؤول" يضع مصلحة الوطن وأبنائه وأولوية "البناء والاستقرار والازدهار" في المقدمة.



وأكدت الإمارات أن "التهدئة والحوار" يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها إلى الأمن والازدهار.

