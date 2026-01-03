تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الهجمات الأميركية على فنزويلا تثير تساؤلات عن مصير الرئيس

Lebanon 24
03-01-2026 | 06:49
Doc-P-1463282-639030453126708683.jfif
Doc-P-1463282-639030453126708683.jfif photos 0
بشكل مفاجئ ودون الإفصاح عن التفاصيل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته.

فيما كشفت مصادر عسكرية بأن عناصر كومندوس من قوات دلتا الخاصة التي تعتبر بمثابة قوة النخبة في الجيش الأميركي اقتادت مادورو وزوجته.
أولاً لا بد من الإشارة إلى أن الضربات التي استهدفت فنزويلا ليلاً طالت مجمع فورتي تيونا، أكبر مجمع عسكري في البلاد.

وبالتالي قد تشي هذه الضربات بأنها أتت لحماية القوات الخاصة التي سحبت مادورو مع زوجته من هناك.

لاسيما أنه يُعتقد على نطاق واسع بأن نيكولاس يقيم داخل فورتي تيونا، في ملجأ تحت الأرض يُعرف باسم "كاسا دي لوس بينوس" أو "منزل الصنوبر".

فوفقًا لمصادر عدة من بينها المسؤول الفنزويلي السابق إيفان سيمونوفيس والصحفي مايبورت بيتيت، يقضي مادورو لياليه في هذا الملجأ الآمن الواقع في منطقة غوايكايبورو بفورتي تيونا.

ويُقال إنه متصل عبر أنفاق بأجزاء أخرى من المجمع، ويخضع لحراسة مشددة، ربما حتى من قبل قوات الأمن الكوبية، حسب ما نقلت سابقاً صحيفة " Vanguardia "

علماً أن المقر الرئاسي الرسمي أو ما يعرف بقصر ميرافلوريس يقع بالقرب من هذا المجمع العسكري.

إلا أن مادورو يقيم فعلياً في الملجأ شديد الحراسة في "فورتي تيونا".

وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز أكدت للتلفزيون الرسمي أن عدداً من الجنود و المدنيين الفنزويليين لقوا حتفهم في الهجمات الأميركية بوقت سابق اليوم.

كما أكدت أنها لا تعلم مكان تواجد الرئيس وزوجته، أو مصيرهما وما إذا كانا على قيد الحياة.

فيما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل على منصة "تلغرام" أن بلاده طلبت اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي المسؤول عن ضمان احترام القانون الدولي، "بمواجهة العدوان الإجرامي الذي ارتكبته حكومة الولايات المتحدة"، وفق تعبيره. (الحدث)
 
