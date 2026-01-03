الهجمات الأميركية على فنزويلا تثير تساؤلات عن مصير الرئيس

بشكل مفاجئ ودون الإفصاح عن التفاصيل، أعلن الرئيس الأميركي اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته.فيما كشفت مصادر عسكرية بأن عناصر كومندوس من قوات دلتا الخاصة التي تعتبر بمثابة قوة النخبة في الجيش الأميركي اقتادت مادورو وزوجته.أولاً لا بد من الإشارة إلى أن الضربات التي استهدفت فنزويلا ليلاً طالت مجمع فورتي تيونا، أكبر مجمع عسكري في البلاد.وبالتالي قد تشي هذه الضربات بأنها أتت لحماية التي سحبت مادورو مع زوجته من هناك.لاسيما أنه يُعتقد على نطاق واسع بأن نيكولاس يقيم داخل فورتي تيونا، في ملجأ تحت الأرض يُعرف باسم "كاسا دي لوس بينوس" أو "منزل الصنوبر".فوفقًا لمصادر عدة من بينها المسؤول الفنزويلي السابق إيفان سيمونوفيس والصحفي مايبورت بيتيت، يقضي مادورو لياليه في هذا الملجأ الآمن الواقع في منطقة غوايكايبورو بفورتي تيونا.ويُقال إنه متصل عبر أنفاق بأجزاء أخرى من المجمع، ويخضع لحراسة مشددة، ربما حتى من قبل الكوبية، حسب ما نقلت سابقاً صحيفة " Vanguardia "علماً أن المقر الرئاسي الرسمي أو ما يعرف بقصر ميرافلوريس يقع بالقرب من هذا المجمع العسكري.إلا أن مادورو يقيم فعلياً في الملجأ شديد الحراسة في "فورتي تيونا".وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز أكدت للتلفزيون الرسمي أن عدداً من الجنود و المدنيين الفنزويليين لقوا حتفهم في الهجمات الأميركية بوقت سابق اليوم.كما أكدت أنها لا تعلم مكان تواجد الرئيس وزوجته، أو مصيرهما وما إذا كانا على قيد الحياة.فيما الفنزويلي إيفان خيل على منصة "تلغرام" أن بلاده طلبت اجتماعاً عاجلاً لمجلس المسؤول عن ضمان احترام القانون الدولي، "بمواجهة العدوان الإجرامي الذي ارتكبته حكومة "، وفق تعبيره. (الحدث)