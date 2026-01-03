تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
محافظ شبوة يرحب بدعوة السعودية لمؤتمر القضية الجنوبية في الرياض

Lebanon 24
03-01-2026 | 08:50
وصف محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن، ترحيب عوض الوزير محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي بدعوة المملكة لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في الرياض استجابة لطلب رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالخطوة الإيجابية.

وأضاف في حسابه عبر إكس :" ترحيب الشيخ عوض الوزير يؤكد أن أبناء الجنوب يسيرون في الاتجاه الصحيح للمحافظة على عدالة قضيتهم، ومناقشتها في المؤتمر لتلبية تطلعات أبناء الجنوب"، وأشار إلى أن المملكة ترحب بكل القيادات الجنوبية ممن يتخذ موقفاً إيجابياً يخدم القضية الجنوبية بالمشاركة في المؤتمر، كما ذكر.

من جهته، قال محافظ شبوة عوض الوزير:" نؤكد ثقتنا بقيادة السعودية ودعمنا في استقرار شبوة .. وسنعمل مع التحالف لاستقرار شبوة وتجنيبها الفتنة". وشدد الوزير على تأييد جهود التحالف والعمل معه لتحقيق استقرار شبوة - جنوب شرق اليمن -. 
الكويت: نشيد بدعوة الرئيس العليمي لعقد مؤتمر في الرياض بشأن القضية الجنوبية باليمن
لبنان يرحب بمؤتمر الرياض لبحث القضية الجنوبية في اليمن
محافظ المهرة يرحب باستجابة السعودية لطلب الرئيس اليمني لعقد حوار جنوبي شامل في الرياض
المجلس الانتقالي الجنوبي: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي
