محافظ شبوة يرحب بدعوة السعودية لمؤتمر القضية الجنوبية في الرياض

وصف محمد آل جابر، سفير في اليمن، ترحيب عوض الوزير محافظ رئيس بدعوة لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في استجابة لطلب رشاد العليمي، رئيس اليمني بالخطوة الإيجابية.



وأضاف في حسابه عبر إكس :" ترحيب الشيخ عوض الوزير يؤكد أن أبناء الجنوب يسيرون في الاتجاه الصحيح للمحافظة على عدالة قضيتهم، ومناقشتها في المؤتمر لتلبية تطلعات أبناء الجنوب"، وأشار إلى أن المملكة ترحب بكل القيادات الجنوبية ممن يتخذ موقفاً إيجابياً يخدم القضية الجنوبية بالمشاركة في المؤتمر، كما ذكر.



، قال محافظ شبوة عوض الوزير:" نؤكد ثقتنا بقيادة السعودية ودعمنا في استقرار شبوة .. وسنعمل مع التحالف لاستقرار شبوة وتجنيبها الفتنة". وشدد الوزير على تأييد جهود التحالف والعمل معه لتحقيق استقرار شبوة - اليمن -.

Advertisement