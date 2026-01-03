غراهام: سقوط "ديكتاتور شرير إرهابي مخدرات" يفتح الطريق نحو الحرية لشعب فنزويلا

As we celebrate this amazing achievement by our military commanded by @POTUS, we must remember the consequences of what has happened. An evil, narcoterrorist dictator has fallen, creating a path for freedom for the wonderful, highly intelligent, hard working people of Venezuela.… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 3, 2026

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إن سقوط يمثل "إنجازاً مذهلاً" للجيش الأميركي بقيادة ، مشدداً على ضرورة تذكّر عواقب ما حدث.وأضاف غراهام أن سقوط "ديكتاتور شرير إرهابي مخدرات" يفتح الطريق نحو الحرية لشعب ، واصفاً الفنزويليين بأنهم "رائعون، أذكياء، ومجتهدون".وأشار السيناتور إلى أن من مصلحة محاسبة ، الذي وصفه بأنه "ديكتاتور إرهابي مخدرات غير شرعي تسيل على يديه دماء أميركية"، مضيفاً أن من مصلحة أيضاً مساعدة الشعب على بناء مستقبل جديد مليء بالسلام والازدهار بما يتماشى مع الولايات المتحدة.ووجّه غراهام رسالة للرئيس وفريقه قائلاً: "يجب أن تفخروا كثيراً بإطلاق عملية تحرير فنزويلا".كما أكّد أن من مصلحة الأميركي التعامل مع ما وصفه بـ"الخلافة المخدراتية" في المنطقة، والتي تشكّل فنزويلا مركزها ، مضيفاً أن اعتقال مادورو يضع هذه الخلافة على طريق الانهيار، وختم بالقول: "حرّروا كوبا".