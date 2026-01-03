غراهام: سقوط "ديكتاتور شرير إرهابي مخدرات" يفتح الطريق نحو الحرية لشعب فنزويلا

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إن سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
يمثل "إنجازاً مذهلاً" للجيش الأميركي بقيادة الرئيس دونالد ترامب
، مشدداً على ضرورة تذكّر عواقب ما حدث.
وأضاف غراهام أن سقوط "ديكتاتور شرير إرهابي مخدرات" يفتح الطريق نحو الحرية لشعب فنزويلا
، واصفاً الفنزويليين بأنهم "رائعون، أذكياء، ومجتهدون".
وأشار السيناتور إلى أن من مصلحة الولايات المتحدة
محاسبة مادورو
، الذي وصفه بأنه "ديكتاتور إرهابي مخدرات غير شرعي تسيل على يديه دماء أميركية"، مضيفاً أن من مصلحة واشنطن
أيضاً مساعدة الشعب الفنزويلي
على بناء مستقبل جديد مليء بالسلام والازدهار بما يتماشى مع الولايات المتحدة.
ووجّه غراهام رسالة للرئيس ترامب
وفريقه قائلاً: "يجب أن تفخروا كثيراً بإطلاق عملية تحرير فنزويلا".
كما أكّد أن من مصلحة الأمن القومي
الأميركي التعامل مع ما وصفه بـ"الخلافة المخدراتية" في المنطقة، والتي تشكّل فنزويلا مركزها الرئيسي
، مضيفاً أن اعتقال مادورو يضع هذه الخلافة على طريق الانهيار، وختم بالقول: "حرّروا كوبا".