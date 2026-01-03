مقتل ضابط من الحرس الثوري في غرب إيران

قتل ضابط من «الحرس الثوري» في غرب حيث اندلعت أعمال عنف محدودة النطاق، حسب ما أفادت وكالة «مهر» الحكومية، في اليوم السابع من حركة الاحتجاجات.

وأوردت الوكالة أن لطيف كريمي، أحد قدامى الأعضاء في «الحرس الثوري»، قتل في الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر اليوم في ملكشاهي في ، «أثناء دفاعه عن أمن البلاد»، وذلك بعد الإعلان عن مقتل عنصر أمن آخر «بالسلاح الأبيض والرصاص» في وقت سابق اليوم.

ولم تحدد الوكالة رتبة كريمي، أو القسم الذي ينتمي إليه في «الحرس الثوري». بدي عنوان