إقتصاد
اتفاق مبدئي على سندات إثيوبيا.. تسوية تقترب بعد تعثّر 2023
Lebanon 24
03-01-2026
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت إثيوبيا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حملة السندات بشأن إعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار تعثرت عن سدادها في عام 2023، في خطوة تعكس تقدّمًا في مسار إعادة هيكلة الدين.
وبحسب بيان أرسله
وزير المالية
أحمد شيدي إلى "
بلومبرغ
" يوم السبت، أُجريت مناقشات محدودة بين 23 كانون الأول و1 كانون الثاني بشأن سندات بعائد 6.625% تستحق في عام 2024، مع مستثمرين مؤسسيين يسيطرون على أكثر من 45% من السندات.
وقالت
وزارة المالية
إن "إثيوبيا تلتزم بتسريع تنفيذ إعادة هيكلة سندات 2024" عبر "عرض مبادلة و/أو طلب موافقات" من حملة السندات "في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026". ويأتي هذا التطور بعد فشل محادثات سابقة في أيلول الماضي، انتهت حينها من دون اتفاق.
وفي السياق، قدّمت اللجنة
الإثيوبية
المخصصة التي تمثل حملة السندات مقترحًا يتضمن "اقتطاعًا أوليًا كبيرًا" من قيمة الدين المستحق، مقابل آلية تتيح زيادة المدفوعات إذا تحسّنت عائدات الصادرات الإثيوبية. (الشرق)
Advertisement
