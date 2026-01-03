تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

اتفاق مبدئي على سندات إثيوبيا.. تسوية تقترب بعد تعثّر 2023

Lebanon 24
03-01-2026 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1463440-639030701688914133.png
Doc-P-1463440-639030701688914133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إثيوبيا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حملة السندات بشأن إعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار تعثرت عن سدادها في عام 2023، في خطوة تعكس تقدّمًا في مسار إعادة هيكلة الدين.

وبحسب بيان أرسله وزير المالية أحمد شيدي إلى "بلومبرغ" يوم السبت، أُجريت مناقشات محدودة بين 23 كانون الأول و1 كانون الثاني بشأن سندات بعائد 6.625% تستحق في عام 2024، مع مستثمرين مؤسسيين يسيطرون على أكثر من 45% من السندات.

وقالت وزارة المالية إن "إثيوبيا تلتزم بتسريع تنفيذ إعادة هيكلة سندات 2024" عبر "عرض مبادلة و/أو طلب موافقات" من حملة السندات "في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026". ويأتي هذا التطور بعد فشل محادثات سابقة في أيلول الماضي، انتهت حينها من دون اتفاق.

وفي السياق، قدّمت اللجنة الإثيوبية المخصصة التي تمثل حملة السندات مقترحًا يتضمن "اقتطاعًا أوليًا كبيرًا" من قيمة الدين المستحق، مقابل آلية تتيح زيادة المدفوعات إذا تحسّنت عائدات الصادرات الإثيوبية. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين يؤكد: جاهزون لتسوية في أوكرانيا استنادا إلى المبادئ المقدمة لوزارة الخارجية عام 2024
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمواصلة العمل على تسوية النزاع الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تكشف عن تعثر المفاوضات الأمنية مع سوريا بسبب شروط جديدة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.. مصادر تكشف
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وزارة المالية

وزير المالية

الإثيوبية

بلومبرغ

أحمد ش

سيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24