نائبة مادورو تظهر لأول مرة منذ اعتقاله: هناك رئيس واحد للبلاد

ظهرت نائبة الرئيس على التلفزيون إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع، مجددة الدعوة إلى الإفراج عن الرئيس وزوجته.



وفي كلمة متلفزة، شددت على أن " لن تكون مستعمرة لأي دولة"، داعيةً إلى "الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد".

وأضافت: "لا يوجد سوى رئيس واحد لفنزويلا"، مؤكدةً أن "هناك حكومة قائمة في البلاد" وأنهم "جاهزون لكل تحد". كما قالت: "لن نسمح بأي اعتداء عسكري على بلدنا"، مشددةً على أنهم "سيبقون مدافعين عن البلاد وعن مستقبل الأبناء" و"سيدعمون الشعب بكل قوة".