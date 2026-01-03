تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نائبة مادورو تظهر لأول مرة منذ اعتقاله: هناك رئيس واحد للبلاد

Lebanon 24
03-01-2026 | 22:25
A-
A+
Doc-P-1463456-639030724069853339.png
Doc-P-1463456-639030724069853339.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ظهرت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز على التلفزيون إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع، مجددة الدعوة إلى الإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي كلمة متلفزة، شددت رودريغيز على أن "فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة"، داعيةً إلى "الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد".
 
وأضافت: "لا يوجد سوى رئيس واحد لفنزويلا"، مؤكدةً أن "هناك حكومة قائمة في البلاد" وأنهم "جاهزون لكل تحد". كما قالت: "لن نسمح بأي اعتداء عسكري على بلدنا"، مشددةً على أنهم "سيبقون مدافعين عن البلاد وعن مستقبل الأبناء" و"سيدعمون الشعب بكل قوة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيديو يظهر مادورو مقيدًا داخل مقر اعتقاله... شاهدوه
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا يوجد سوى رئيس واحد لفنزويلا وجاهزون لكل تحد وأقول للشعب إن هناك حكومة قائمة في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: عملية اعتقال مادورو ستحمي أرواح الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لأول مرة في التاريخ الحديث تكون هناك سلطة في سوريا تعترف بلبنان كدولة مستقلة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

ديلسي رودريغيز

الفنزويلي

رودريغيز

فنزويلا

أي دولة

رودريغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
20:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
19:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-01-04
Lebanon24
16:40 | 2026-01-04
Lebanon24
16:13 | 2026-01-04
Lebanon24
16:00 | 2026-01-04
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04
Lebanon24
15:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24