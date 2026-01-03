تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
سياحيا.. مصر تُسجّل قفزة قياسية في 2025
Lebanon 24
03-01-2026
|
15:03
photos
سجّلت السياحة
المصرية
خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، بعدما استقبلت البلاد نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، وفق ما أُعلن رسميًا.
وزير السياحة
والآثار شريف فتحي وصف النتائج بأنها "إنجاز كبير" يؤكد قدرة مصر التنافسية، مشيرًا إلى أن النمو المحقق يتجاوز متوسط النمو العالمي الذي قدّرته "
منظمة الأمم المتحدة
للسياحة" بنحو 5%، وهو ما اعتبره انعكاسًا لثقة السائحين في مصر كوجهة "متنوعة وآمنة" قادرة على تقديم "تجارب متكاملة".
وخلال 2025، تصدرت مطارات
القاهرة
والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة الأكثر استقبالًا للسائحين، فيما شهدت المواقع الأثرية والمتاحف نموًا في زيارات الأجانب، إذ استقبلت – باستثناء متحفي الحضارة والكبير – 18.6 مليون سائح بنسبة زيادة 33.5% عن 2024.
وسجّلت رحلات الطيران السياحي العارض نموًا بنسبة 32%، بينما حققت مدينة
العلمين
الجديدة قفزة لافتة بنمو 450% في
حركة الطيران
العارض، لتبرز كوجهة جديدة على خريطة السياحة الدولية، وفق
وزارة السياحة
والآثار التي ربطت ذلك باستراتيجية تنويع
المقاصد
و"دمج" أكثر من منتج ضمن تجربة واحدة.
كما تم خلال 2025 تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد المصرية، مع تأكيد الوزير أن المرحلة المقبلة ستبني على هذه النتائج لتحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس على
الاقتصاد الوطني
. (روسيا اليوم)
