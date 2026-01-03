سياحيا.. مصر تُسجّل قفزة قياسية في 2025

سجّلت السياحة خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، بعدما استقبلت البلاد نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، وفق ما أُعلن رسميًا.



والآثار شريف فتحي وصف النتائج بأنها "إنجاز كبير" يؤكد قدرة مصر التنافسية، مشيرًا إلى أن النمو المحقق يتجاوز متوسط النمو العالمي الذي قدّرته " للسياحة" بنحو 5%، وهو ما اعتبره انعكاسًا لثقة السائحين في مصر كوجهة "متنوعة وآمنة" قادرة على تقديم "تجارب متكاملة".



وخلال 2025، تصدرت مطارات والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة الأكثر استقبالًا للسائحين، فيما شهدت المواقع الأثرية والمتاحف نموًا في زيارات الأجانب، إذ استقبلت – باستثناء متحفي الحضارة والكبير – 18.6 مليون سائح بنسبة زيادة 33.5% عن 2024.



وسجّلت رحلات الطيران السياحي العارض نموًا بنسبة 32%، بينما حققت مدينة الجديدة قفزة لافتة بنمو 450% في العارض، لتبرز كوجهة جديدة على خريطة السياحة الدولية، وفق والآثار التي ربطت ذلك باستراتيجية تنويع و"دمج" أكثر من منتج ضمن تجربة واحدة.



كما تم خلال 2025 تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد المصرية، مع تأكيد الوزير أن المرحلة المقبلة ستبني على هذه النتائج لتحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس على . (روسيا اليوم)

