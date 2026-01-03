تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

سياحيا.. مصر تُسجّل قفزة قياسية في 2025

Lebanon 24
03-01-2026 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1463470-639030746560726169.png
Doc-P-1463470-639030746560726169.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت السياحة المصرية خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، بعدما استقبلت البلاد نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، وفق ما أُعلن رسميًا.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي وصف النتائج بأنها "إنجاز كبير" يؤكد قدرة مصر التنافسية، مشيرًا إلى أن النمو المحقق يتجاوز متوسط النمو العالمي الذي قدّرته "منظمة الأمم المتحدة للسياحة" بنحو 5%، وهو ما اعتبره انعكاسًا لثقة السائحين في مصر كوجهة "متنوعة وآمنة" قادرة على تقديم "تجارب متكاملة".

وخلال 2025، تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة الأكثر استقبالًا للسائحين، فيما شهدت المواقع الأثرية والمتاحف نموًا في زيارات الأجانب، إذ استقبلت – باستثناء متحفي الحضارة والكبير – 18.6 مليون سائح بنسبة زيادة 33.5% عن 2024.

وسجّلت رحلات الطيران السياحي العارض نموًا بنسبة 32%، بينما حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة لافتة بنمو 450% في حركة الطيران العارض، لتبرز كوجهة جديدة على خريطة السياحة الدولية، وفق وزارة السياحة والآثار التي ربطت ذلك باستراتيجية تنويع المقاصد و"دمج" أكثر من منتج ضمن تجربة واحدة.

كما تم خلال 2025 تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد المصرية، مع تأكيد الوزير أن المرحلة المقبلة ستبني على هذه النتائج لتحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس على الاقتصاد الوطني. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرصنة العملات المشفرة تسجل رقماً قياسياً في 2025
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بفضل الذكاء الاصطناعي.. "الجمعة السوداء" أونلاين تسجل أرقاماً قياسية في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جراحة روبوتية عن بُعد تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تطلق مشروعاً عالمياً ضخمًا قرب أهرامات الجيزة باستثمارات قياسية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

منظمة الأمم المتحدة

الاقتصاد الوطني

وزارة السياحة

الأمم المتحدة

وزير السياحة

حركة الطيران

روسيا اليوم

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24