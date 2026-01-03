تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مادورو معتقل في نيويورك ونائبته تتسلّم الرئاسة مؤقتًا في فنزويلا

Lebanon 24
03-01-2026 | 23:27
لا تزال تداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك تتفاعل على الساحة الدولية، بالتوازي مع تكشّف تفاصيل إضافية عن العملية الأميركية التي نُفّذت في قلب العاصمة كراكاس.
 

وأُحضِر مادورو إلى نيويورك ليل السبت–الأحد، تمهيدًا لتوجيه اتهامات رسمية له بالاتجار بالمخدرات. وهبطت الطائرة التي أقلّته في مطار ستيوارت الدولي شمال المدينة، قبل أن يُنقل بمروحية إلى مانهاتن وسط إجراءات أمنية مشددة ومواكبة رسمية.
 


وبعد ذلك، جرى نقله إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين، وفق ما أوردته عدة وسائل إعلام أميركية.
 

 
ومن المقرّر أن يمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُعلن عنه بعد، لمواجهة تهم تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.


بالموازاة، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا السبت، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي الرئاسة موقّتاً عقب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.


من جهته، قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنّ القيود المفروضة على المجال الجوي الكاريبي ستنتهي في منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش) ويمكن استئناف الرحلات الجوية. 

 
