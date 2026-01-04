كم بلغ عدد القتلى جراء العملية الأميركية ضد مادورو في فنزويلا؟

كشفت الأميركية أن العملية التي نفذتها ضد السبت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس ، أسفرت عن مقتل 40 شخصًا.





ونقلت الصحيفة عن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى أن القتلى شملوا مدنيين وعسكريين على حد سواء.





وأفاد مسؤولون أميركيون بأن أكثر من 150 طائرة شاركت في تدمير الدفاعات الجوية، ما مكن المروحيات العسكرية من إنزال القوات المهاجمة لموقع .





كان رئيس للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم " المطلق".





وقال كاين، خلال عقده ، إن العملية تطلبت أشهرا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.





وأوضح: "نفذت بسرية ودقة عاليتين خلال ساعات الظلام في الثاني من يناير، وشاركت فيها أكثر من 150 طائرة انطلقت من مواقع متعددة في النصف من الأرضية".





ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد". (سكاي نيوز)

