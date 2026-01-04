تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كم بلغ عدد القتلى جراء العملية الأميركية ضد مادورو في فنزويلا؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1463528-639031071809744584.webp
Doc-P-1463528-639031071809744584.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا السبت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، أسفرت عن مقتل 40 شخصًا.


ونقلت الصحيفة عن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى أن القتلى شملوا مدنيين وعسكريين على حد سواء.


وأفاد مسؤولون أميركيون بأن أكثر من 150 طائرة شاركت في تدمير الدفاعات الجوية، ما مكن المروحيات العسكرية من إنزال القوات المهاجمة لموقع مادورو.


كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم "العزم المطلق".


وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، إن العملية تطلبت أشهرا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.


وأوضح: "نفذت بسرية ودقة عاليتين خلال ساعات الظلام في الثاني من يناير، وشاركت فيها أكثر من 150 طائرة انطلقت من مواقع متعددة في النصف الغربي من الكرة الأرضية".


ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد". (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة في إندونيسيا يتجاوز 900 شخص
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وكالة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة إلى 708
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد الشهداء والجرحى منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد المغتربين المسجّلين للإنتخابات النيابيّة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان المشتركة

صحيفة نيويورك تايمز

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

هيئة الأركان

مؤتمر صحفي

سكاي نيوز

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
Lebanon24
07:36 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24