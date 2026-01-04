تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
Lebanon 24
04-01-2026
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، مساء السبت، أن على
كييف
مواصلة الدفاع عن نفسها في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع
روسيا
إلى إنهاء الحرب المتواصلة منذ عام 2022.
وأتت تصريحات
زيلينسكي
في يوم استضافت كييف اجتماعاً بين مسؤولين أوكرانيين ومستشارين أمنيين من حلفائها
الأوروبيين
، خصص للبحث في تفاصيل خطة لوضع حد للحرب.
وصرّح زيلينسكي: "إذا ما عرقلت روسيا كلّ ذلك، إذا لم يدفع شركاؤنا روسيا على وضع حدّ للحرب، فهناك سبيل آخر: الدفاع عن نفسنا".
Advertisement
