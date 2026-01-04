زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا

اعتبر الرئيس الأوكراني ، مساء السبت، أن على مواصلة الدفاع عن نفسها في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع إلى إنهاء الحرب المتواصلة منذ عام 2022.





وأتت تصريحات في يوم استضافت كييف اجتماعاً بين مسؤولين أوكرانيين ومستشارين أمنيين من حلفائها ، خصص للبحث في تفاصيل خطة لوضع حد للحرب.







وصرّح زيلينسكي: "إذا ما عرقلت روسيا كلّ ذلك، إذا لم يدفع شركاؤنا روسيا على وضع حدّ للحرب، فهناك سبيل آخر: الدفاع عن نفسنا".

