تغريدة لإيلون ماسك تُثير جدلاً سياسيّاً كبيراً... هكذا ردّ على رئيس دولة لاتينيّة (صورة)

أثار تعليق لرجل الأعمال الأميركي جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، بعد ردّه على موقف الرئيس الكولومبي الذي أعرب فيه عن قلق بلاده من تقارير تتحدث عن تصعيد عسكري أميركي محتمل ضدّ .



واستخدم في تعليقه عبارة "الفضة أو الرصاص"، وهي صيغة تحمل دلالات تهديد واضحة في السياق اللاتيني، وترتبط تاريخياً بثقافة الجريمة المنظمة في . وقد اشتهرت هذه العبارة عالمياً من خلال مسلسل "ناركوس"، حيث استُخدمت للتعبير عن خيارين قسريين: الرشوة أو القتل، ونُسبت إلى تاجر المخدرات الكولومبي إسكوبار في تهديده لعناصر الشرطة والمسؤولين.



وجاء تعليق ماسك في سياق سياسي بالغ الحساسية، ما دفع مراقبين إلى اعتباره رسالة ضغط أو تهديد مبطّن بحق رئيس منتخب ديمقراطياً، لمجرد إدانته ما وصفه الأميركي على فنزويلا. كما أعاد هذا السجال طرح أسئلة حول طبيعة الخطاب السياسي على منصة إكس، وحدود استخدام مالك المنصة لغة ذات حمولة عنيفة أو إيحائية، في مقابل السياسات الصارمة التي تُطبَّق على مستخدمين آخرين عند تناولهم قضايا سياسية أو إقليمية مشابهة.



التغريدة، رغم قصرها، فتحت نقاشاً أوسع حول ازدواجية المعايير في إدارة المحتوى السياسي، ودور النفوذ والملكية في رسم حدود ما يُسمح بقوله على المنصات الرقمية.

