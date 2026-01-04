أفادت وسائل إعلام هندية أن أكثر من 200 دراجة نارية و"سكوتر" احترقت في محطة قطار ترِسّور في .

ولم يُسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو إصابات. (روسيا اليوم)