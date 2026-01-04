بعد هجوم بطائرات مسيّرة.. توقّف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض في السودان

أفادت شركة كهرباء ، عن تعرّض محطة الأبيض، فجر اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى وقوع إصابات داخل المحطة، واندلاع حريق في مبنى الماكينات.



وأشارت إلى أنّ الهجوم تسبب في انقطاع الكهربائي عن المنطقة.



وأكدت الشركة أن فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على الحريق. (سبوتنيك)

