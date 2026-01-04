آخرهم مادورو.. لائحة برؤساء دول اعتقلتهم أميركا

واعتقال مادورو ليس سابقة في السياسة الأميركية، فقد سبق للولايات المتحدة أن قامت، بشكل مباشر أو غير مباشر، باعتقال عدد من رؤساء الدول أو الإطاحة بهم، من أبرزهم:
- مانويل نورييغا رئيس بنما: ألقت القوات الأميركية القبض عليه عام 1989 خلال غزو بنما، ونُقل إلى الأراضي الأميركية حيث حوكم بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال.
- سلوبودان ميلوشيفيتش رئيس صربيا / يوغوسلافيا السابقة: أُوقف عام 2001 تحت ضغط سياسي ومالي أميركي مباشر، وسُلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية
في لاهاي.
- صدام حسين رئيس العراق
: ألقت القوات الأميركية القبض عليه عام 2003 عقب الغزو
الأميركي للعراق، قبل أن يُسلّم لاحقاً إلى السلطات العراقية
التي حاكمته وأعدمته عام 2006.
- تشارلز تايلور رئيس ليبيريا: أُلقي القبض عليه عام 2006 بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسُلّم إلى المحكمة الخاصة بسيراليون، ثم نُقل إلى لاهاي حيث صدر بحقه حكم بالسجن لسنوات طويلة.
- خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس: ألقت سلطات بلاده القبض عليه عام 2022 وسلّمته لأميركا، واتهمته واشنطن
بالتآمر لتهريب الكوكايين إلى أميركا والتعامل مع منظمات إجرامية.