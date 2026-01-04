تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اغتيال القيادات وتفكيك التنظيم… هل اقتربت نهاية حماس؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1463764-639031525946318276.jpg
Doc-P-1463764-639031525946318276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كتائب القسّام، خلال الأيام الماضية، استشهاد مجموعة من أبرز قادتها العسكريين، يتقدّمهم محمد السنوار قائد الأركان، ومحمد شبانة قائد لواء رفح، ورائد سعد قائد ركن التصنيع وقائد ركن العمليات الأسبق، وحكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، إضافة إلى الناطق العسكري حذيفة الكحلوت، المعروف باسم "أبو عبيدة". وبالتوازي، كشفت القسّام عن تعيين ناطق عسكري جديد احتفظ بالكنية نفسها، في إشارة واضحة إلى استمرارية الدور الإعلامي والمؤسسي، رغم الضربات.

هذا الإعلان لا يُعدّ الأول منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، إذ سبقه كشف متدرّج عن اغتيال قيادات بارزة، أبرزهم القائد التاريخي محمد الضيف خلال الهدنة.
 
ومع مرور الوقت، اتّسع نطاق الاستهداف الإسرائيلي ليشمل ساحات خارج فلسطين، بدءًا باغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع كانون الثاني 2024، ثم اغتيال إسماعيل هنية في طهران منتصف العام نفسه، فمقتل يحيى السنوار في رفح، وصولًا إلى قصف اجتماع لقيادات الحركة في الدوحة خلال عام 2025.

هذا التتابع يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفكيك البنية القيادية لحركة حماس عبر ضرب الصفين الأول والوسيط، بالتوازي مع تدمير واسع للحاضنة المجتمعية في قطاع غزة. وقد ترافق ذلك مع مجازر جماعية خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 10 آلاف مفقود، فضلًا عن دمار شامل للبنية السكنية والخدماتية، في مقاربة تفترض أن سحق البيئة الحاضنة سيقود تلقائيًا إلى إنهاك التنظيم.

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تقييم واقعي لأثر هذه الموجة غير المسبوقة من الاغتيالات على قدرة حماس على الاستمرار عسكريًا وتنظيميًا وسياسيًا، خصوصًا مع اقتراب استحقاق اختيار قيادة جديدة، في ظل تداعيات حرب "طوفان الأقصى" التي تجاوزت غزة إلى الإقليم.

منهجيا، يستند هذا التقييم إلى أدبيات غربية، أبرزها دراسات أعدّتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حول "الاستهداف العالي القيمة"، والتي خلصت إلى أن الاغتيالات ليست أداة حاسمة بحدّ ذاتها، بل يتوقف أثرها على طبيعة التنظيم المستهدف وبنيته ومستوى مركزيته وقدرته على الاستخلاف.
 
وتشير هذه الدراسات إلى أن التنظيمات ذات البنية اللامركزية، كحماس، تميل إلى امتصاص الصدمات عبر إعادة توزيع الأدوار بدل الانهيار.

وعند إسقاط هذه الخلاصات على تجربة حماس، يتبيّن أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية قد تُحدث ارتباكًا مؤقتًا، وتفرض تشديدًا أمنيًا وتعديلًا في أنماط القيادة، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تفكيك الحركة. بل إن الضربات المتلاحقة أسهمت تاريخيًا في نقل مركز الثقل من الداخل إلى الخارج، وفي تعزيز الطابع المؤسسي على حساب الشخصنة.

كما يظهر أن استهداف الحاضنة الشعبية يُشكّل عامل ضغط إضافيًا، إذ يُنهك القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها الحركة في التجنيد والدعم، ويجعل عملية التعافي أبطأ وأكثر كلفة. غير أن هذا العامل، وفق التجارب السابقة، لم يُنتج حتى الآن كسرًا نهائيًا للإرادة التنظيمية، بقدر ما فرض تحوّلات في الشكل والتموضع.

تاريخ حماس نفسه يؤكّد هذا المسار. فمنذ اغتيال يحيى عياش عام 1996، مرورًا بتصفية الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي عام 2004، وصولًا إلى موجات الاغتيال خلال انتفاضة الأقصى، أعادت الحركة إنتاج قياداتها عبر آليات مؤسسية، ووسّعت قاعدة القرار، وربطت الشرعية بالمؤسسات لا بالأفراد.

في المقابل، تُظهر التجربة الإسرائيلية أن الاغتيالات غالبًا ما تُنتج مكاسب تكتيكية قصيرة الأمد، لكنها تفشل في تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة. فقد أسهمت هذه السياسة، تاريخيًا، في إعادة إنتاج الخصم بدل إنهائه، وفي تحويل القادة المغتالين إلى رموز جامعة، ما عزّز حضور حركات المقاومة بدل إضعافها.

وعليه، يبدو أن إسرائيل لا تزال عالقة في مأزق مزمن: إدارة الصراع عبر الاغتيالات من دون القدرة على حسمه. فالتفوّق العسكري، مهما بلغ، لا يعوّض غياب الحلول السياسية، ولا ينجح في إنهاء صراع يستند إلى قضية ذات جذور اجتماعية وسياسية عميقة، بل يعيد إنتاجه بأشكال ومسارات جديدة.

(مواقع إلكترونية + الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت نهاية العالم؟ نبوءة بابا فانغا تثير الجدل عالمياً
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: إغتيال "عبدالله توفيق أبو شمالة" أحد أبرز قيادات حماس في غزة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
...ونقترب سنة من نهاية الطريق
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو رفض توجه ويتكوف وكوشنر بالانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات حماس
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المقاومة

القاعدة

الجزيرة

بيروت

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:06 | 2026-01-04
Lebanon24
16:04 | 2026-01-04
Lebanon24
16:03 | 2026-01-04
Lebanon24
15:55 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24