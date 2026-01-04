تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خلال 2026.. توقعات بـ3 تخفيضات من الفيدرالي لأسعار الفائدة

Lebanon 24
04-01-2026 | 13:07
توقع الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتيد، زياد عواد، أن يخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة بنحو 3 مرات خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن أسواق الأسهم والسندات الأميركية ستواصل الارتفاع في 2026، لكن المرجح أن يكون صعود الأسواق الناشئة أقوى.

وأفاد عواد في مقابلة مع "العربية Business" أن متوسط صعود الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي بلغ نحو 30%، موضحاً أن سندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية كان العائد عليها أقوى من السندات الدولارية أو السندات الأميركية.

وذكر أن الدولار الأميركي ما زال مرتفعاً والمتوقع أن يواصل الهبوط لعدة سنوات.
وأشار إلى أن أكبر عامل لاستمرار صعود الأسهم خلال العام الحالي هو تخفيض الفائدة وتراجع الدولار عالمياً، حيث يدعم هذا الأمر أسواق الأسهم الأميركية والأسواق الناشئة.

وذكر أن أسهم التكنولوجيا انخفضت في آخر العام الماضي وهبطت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وشهدت بعض الأسهم في قطاعات اقتصادية أخرى، مثل الرعاية الصحية، أداءً جيداً، مشيراً إلى أنه يفضل الأسواق الناشئة نظراً لتنوع القطاعات.
