13
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
عربي-دولي
ارتفاع غير معتاد في الطلبات.. مطعم بيتزا يشهد على لحظة "الصفر" لعملية واشنطن في فنزويلا!
Lebanon 24
04-01-2026
|
23:40
photos
0
تزامنا مع تنفيذ
الولايات المتحدة
ضربة واسعة النطاق في العاصمة الفنزويلية
كاراكاس
، شهد مطعم بيتزا يقع قرب
مقر وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) ارتفاعا غير معتاد في الطلبات خلال ساعات متأخرة من ليل السبت.
وبحسب حساب Pentagon Pizza Report، الذي يرصد حركة النشاط في مطاعم الوجبات السريعة القريبة من
البنتاغون
ويعدّها مؤشرا غير رسمي على الاستنفار الأمني الأميركي، فقد سُجّل ارتفاع مفاجئ في حركة الزبائن لدى مطعم Pizzato Pizza في الساعات الأولى من فجر السبت.
وذكر الحساب على منصة "إكس" أن المطعم شهد "زيادة مفاجئة في حركة الطلبات" عند الساعة 2:04 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو نشاط استمر حتى نحو الساعة 3:05 صباحا.
وأضاف الحساب لاحقا أن المطعم "أُفرغ تقريبا وعادت الحركة إلى الصفر" عند الساعة 3:44 صباحا، بعد فترة نشاط استمرت قرابة ساعة ونصف، وهو نمط تكرر في مناسبات سابقة ارتبطت بعمليات أو تحركات عسكرية أميركية كبرى.
ويُعرف هذا المؤشر غير الرسمي، المتداول منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن ازدياد الطلبات الليلية قرب البنتاغون غالبا ما يتزامن مع اجتماعات طارئة أو عمليات أمنية حساسة.(سكاي نيوز)
