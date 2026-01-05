تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.. مصر تلغي "كارت الجوازات" نهائياً في المطارات
Lebanon 24
05-01-2026
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة نحو الرقمنة الشاملة لقطاع الطيران، أعلن الطيار سامح الحنفي، وزير الطيران المدني المصري، إلغاء "كارت الجوازات" الورقي المخصص للقادمين والمغادرين بشكل كامل في المطارات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في نهاية كانون الثاني الجاري.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة متلفزة مساء الأحد، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات السفر والوصول عبر المطارات
المصرية
، وتقليل زمن الانتظار أمام بوابات الجوازات.
وأكد الحنفي أن المنظومة الرقمية البديلة أصبحت جاهزة تماماً للعمل، حيث سيتم الاعتماد كلياً على البيانات المسجلة إلكترونياً بجواز السفر، ما ينهي الاعتماد على النماذج الورقية التقليدية التي كان يلتزم المسافرون بملئها وتدوينها يدوياً.
وقال الوزير
إن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود الشاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، مشيرًا إلى أن
مجلس الوزراء
ناقش في اجتماعه، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التطبيق التجريبي للمنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحديثات التي شهدتها المطارات المصرية مؤخراً، من بينها التوسع في تركيب بوابات المرور الإلكتروني، وتطوير الأنظمة الأمنية وأنظمة الربط مع مصلحة الجوازات.
ومن المتوقع أن يشهد شهر شباط المقبل التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة في كافة المطارات الدولية المصرية، بدءاً من
مطار القاهرة الدولي
وصولاً إلى المطارات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يحاول ترتيب لقاء بين نتنياهو والسيسي نهاية الشهر الجاري
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يحاول ترتيب لقاء بين نتنياهو والسيسي نهاية الشهر الجاري
05/01/2026 08:15:25
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم "عيد التحرير" على جوازات القادمين إلى سوريا عبر مطاري دمشق وحلب
Lebanon 24
ختم "عيد التحرير" على جوازات القادمين إلى سوريا عبر مطاري دمشق وحلب
05/01/2026 08:15:25
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو: الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي نهاية الأسبوع الجاري
Lebanon 24
بوليتيكو: الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي نهاية الأسبوع الجاري
05/01/2026 08:15:25
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
05/01/2026 08:15:25
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مطار القاهرة الدولي
مجلس الوزراء
مطار القاهرة
وقال الوزير
القاهرة
المصرية
المطار
الشام
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تهديده من ترامب.. الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
Lebanon 24
بعد تهديده من ترامب.. الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
00:53 | 2026-01-05
05/01/2026 12:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على مقتل متظاهرين.. ترامب يحذر ايران
Lebanon 24
ردا على مقتل متظاهرين.. ترامب يحذر ايران
00:15 | 2026-01-05
05/01/2026 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من تولي السلطة.. ظهور نادر لزوجة الدبيبة في ليبيا
Lebanon 24
بعد سنوات من تولي السلطة.. ظهور نادر لزوجة الدبيبة في ليبيا
00:06 | 2026-01-05
05/01/2026 12:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت إشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ فرط صوتية
Lebanon 24
تحت إشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ فرط صوتية
23:50 | 2026-01-04
04/01/2026 11:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب
Lebanon 24
في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب
23:46 | 2026-01-04
04/01/2026 11:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:53 | 2026-01-05
بعد تهديده من ترامب.. الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
00:15 | 2026-01-05
ردا على مقتل متظاهرين.. ترامب يحذر ايران
00:06 | 2026-01-05
بعد سنوات من تولي السلطة.. ظهور نادر لزوجة الدبيبة في ليبيا
23:50 | 2026-01-04
تحت إشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ فرط صوتية
23:46 | 2026-01-04
في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب
23:45 | 2026-01-04
بعد اعتقال والده.. نجل مادورو يوّجه رسالة إلى أنصاره
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 08:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24