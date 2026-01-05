تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.. مصر تلغي "كارت الجوازات" نهائياً في المطارات

Lebanon 24
05-01-2026 | 00:07
Doc-P-1463902-639031937545644142.webp
Doc-P-1463902-639031937545644142.webp photos 0
في خطوة نحو الرقمنة الشاملة لقطاع الطيران، أعلن الطيار سامح الحنفي، وزير الطيران المدني المصري، إلغاء "كارت الجوازات" الورقي المخصص للقادمين والمغادرين بشكل كامل في المطارات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في نهاية كانون الثاني الجاري.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة متلفزة مساء الأحد، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات السفر والوصول عبر المطارات المصرية، وتقليل زمن الانتظار أمام بوابات الجوازات.

وأكد الحنفي أن المنظومة الرقمية البديلة أصبحت جاهزة تماماً للعمل، حيث سيتم الاعتماد كلياً على البيانات المسجلة إلكترونياً بجواز السفر، ما ينهي الاعتماد على النماذج الورقية التقليدية التي كان يلتزم المسافرون بملئها وتدوينها يدوياً.

وقال الوزير إن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود الشاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التطبيق التجريبي للمنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحديثات التي شهدتها المطارات المصرية مؤخراً، من بينها التوسع في تركيب بوابات المرور الإلكتروني، وتطوير الأنظمة الأمنية وأنظمة الربط مع مصلحة الجوازات.

ومن المتوقع أن يشهد شهر شباط المقبل التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة في كافة المطارات الدولية المصرية، بدءاً من مطار القاهرة الدولي وصولاً إلى المطارات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ.
