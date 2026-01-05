تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب يصعّد بوجه الهند.. بسبب النفط الروسي
Lebanon 24
05-01-2026
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدّل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لهجته تجاه نيودلهي، ملوّحًا بإمكان رفع الرسوم الجمركية على
الهند
إذا لم تُقلّص مشترياتها من
النفط
الروسي، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.
وقال
ترامب
يوم الأحد
إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ومن المهم أن يجعلني سعيدا"، مضيفًا ردًا على سؤال عن واردات الهند من الخام الروسي: "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".
ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق.
وكانت
الولايات المتحدة
قد رفعت الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% العام الماضي لمعاقبتها على الشراء الكثيف للنفط الروسي. ورغم الرسوم المرتفعة، زادت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني.
وفي ظل بيانات تجارية وُصفت بالمشجعة، تمسّك مسؤولون هنود بموقفهم المعارض لمطالب تجارية أميركية، وأبدوا مرونة محدودة في مجالات مثل الواردات الزراعية، فيما تُظهر بيانات أن مشتريات الهند من النفط الروسي انخفضت.
ونقلت "
رويترز
" عن مصادر مطّلعة الأسبوع الماضي أن الهند طلبت من شركات التكرير الإفصاح أسبوعيًا عن مشتريات النفط الروسي والأميركي، مضيفة أنهم يتوقعون تراجع واردات الخام الروسي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع
واشنطن
.
وذكرت المصادر أن مودي تحدث إلى ترامب ثلاث مرات على الأقل عبر الهاتف منذ فرض الرسوم الجمركية، لكن المناقشات لم تفضِ إلى نتائج حاسمة. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: توقف صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك الروسي بسبب هجوم بمسيّرات
Lebanon 24
رويترز: توقف صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك الروسي بسبب هجوم بمسيّرات
05/01/2026 15:00:30
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يمنح المجر إعفاءً من العقوبات على النفط والغاز الروسي
Lebanon 24
ترامب يمنح المجر إعفاءً من العقوبات على النفط والغاز الروسي
05/01/2026 15:00:30
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا
Lebanon 24
إلغاء رحلات جويّة في الهند بسبب بركان إثيوبيا
05/01/2026 15:00:30
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ترامب تتحرك بوجه جميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد في عهد بايدن
Lebanon 24
إدارة ترامب تتحرك بوجه جميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد في عهد بايدن
05/01/2026 15:00:30
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
يوم الأحد
دونالد
واشنطن
التزام
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
Lebanon 24
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
08:00 | 2026-01-05
05/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:47 | 2026-01-05
05/01/2026 07:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:34 | 2026-01-05
05/01/2026 07:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:18 | 2026-01-05
05/01/2026 07:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
07:00 | 2026-01-05
05/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-01-05
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
07:47 | 2026-01-05
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:34 | 2026-01-05
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:18 | 2026-01-05
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:00 | 2026-01-05
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
06:45 | 2026-01-05
ترامب عن رئيس كولومبيا: رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 15:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24