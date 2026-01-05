ترامب يصعّد بوجه الهند.. بسبب النفط الروسي

بدّل الرئيس الأميركي لهجته تجاه نيودلهي، ملوّحًا بإمكان رفع الرسوم الجمركية على إذا لم تُقلّص مشترياتها من الروسي، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.



وقال إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ومن المهم أن يجعلني سعيدا"، مضيفًا ردًا على سؤال عن واردات الهند من الخام الروسي: "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".



ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق.



وكانت قد رفعت الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% العام الماضي لمعاقبتها على الشراء الكثيف للنفط الروسي. ورغم الرسوم المرتفعة، زادت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني.



وفي ظل بيانات تجارية وُصفت بالمشجعة، تمسّك مسؤولون هنود بموقفهم المعارض لمطالب تجارية أميركية، وأبدوا مرونة محدودة في مجالات مثل الواردات الزراعية، فيما تُظهر بيانات أن مشتريات الهند من النفط الروسي انخفضت.



ونقلت " " عن مصادر مطّلعة الأسبوع الماضي أن الهند طلبت من شركات التكرير الإفصاح أسبوعيًا عن مشتريات النفط الروسي والأميركي، مضيفة أنهم يتوقعون تراجع واردات الخام الروسي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع .



وذكرت المصادر أن مودي تحدث إلى ترامب ثلاث مرات على الأقل عبر الهاتف منذ فرض الرسوم الجمركية، لكن المناقشات لم تفضِ إلى نتائج حاسمة. (العين)

