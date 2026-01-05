تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
ترامب يصعّد بوجه الهند.. بسبب النفط الروسي

Lebanon 24
05-01-2026 | 02:40
بدّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه نيودلهي، ملوّحًا بإمكان رفع الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تُقلّص مشترياتها من النفط الروسي، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.

وقال ترامب يوم الأحد إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ومن المهم أن يجعلني سعيدا"، مضيفًا ردًا على سؤال عن واردات الهند من الخام الروسي: "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% العام الماضي لمعاقبتها على الشراء الكثيف للنفط الروسي. ورغم الرسوم المرتفعة، زادت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني.

وفي ظل بيانات تجارية وُصفت بالمشجعة، تمسّك مسؤولون هنود بموقفهم المعارض لمطالب تجارية أميركية، وأبدوا مرونة محدودة في مجالات مثل الواردات الزراعية، فيما تُظهر بيانات أن مشتريات الهند من النفط الروسي انخفضت.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطّلعة الأسبوع الماضي أن الهند طلبت من شركات التكرير الإفصاح أسبوعيًا عن مشتريات النفط الروسي والأميركي، مضيفة أنهم يتوقعون تراجع واردات الخام الروسي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وذكرت المصادر أن مودي تحدث إلى ترامب ثلاث مرات على الأقل عبر الهاتف منذ فرض الرسوم الجمركية، لكن المناقشات لم تفضِ إلى نتائج حاسمة. (العين)
