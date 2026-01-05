الدنمارك "عاجزة عن تعزيز أمن الجزيرة".. ترامب: أميركا بحاجة إلى غرينلاند من أجل أمنها

أشار الرئيس الأميركي، ، إلى أن بحاجة إلى الدنماركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وقال للصحافيين: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل "، مؤكداً أن هذه قضية استراتيجية بالنسبة لإدارته.



وزعم ترامب أن "سفناً روسية وصينية منتشرة في جميع أنحاء غرينلاند"، مضيفاً أن الدنمارك "عاجزة عن تعزيز أمن" غرينلاند.

وتجنب ترامب الإجابة عن سؤال حول الذريعة التي تأمل الولايات المتحدة من خلالها السيطرة على غرينلاند. وقال: "سأكتفي بالقول إننا نحتاج غرينلاند للأمن القومي، والاتحاد يحتاجها أيضاً، وهم يعلمون ذلك".