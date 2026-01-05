تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الدنمارك "عاجزة عن تعزيز أمن الجزيرة".. ترامب: أميركا بحاجة إلى غرينلاند من أجل أمنها

Lebanon 24
05-01-2026 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1463975-639032042517671724.jpg
Doc-P-1463975-639032042517671724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند الدنماركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وقال ترامب للصحافيين: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي"، مؤكداً أن هذه قضية استراتيجية بالنسبة لإدارته.

وزعم ترامب أن "سفناً روسية وصينية منتشرة في جميع أنحاء غرينلاند"، مضيفاً أن الدنمارك "عاجزة عن تعزيز أمن" غرينلاند.
وتجنب ترامب الإجابة عن سؤال حول الذريعة التي تأمل الولايات المتحدة من خلالها السيطرة على غرينلاند. وقال: "سأكتفي بالقول إننا نحتاج غرينلاند للأمن القومي، والاتحاد الأوروبي يحتاجها أيضاً، وهم يعلمون ذلك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نريد تعزيز قواعد السلام بمنطقتنا وأمننا من أمن دول المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند عن تعيين أميركا مبعوثا خاصا لغرينلاند: نحن من يقرر مستقبلنا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

جزيرة غرينلاند

دونالد ترامب

الأمن القومي

الأوروبي

الجزيرة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-05
Lebanon24
07:47 | 2026-01-05
Lebanon24
07:34 | 2026-01-05
Lebanon24
07:18 | 2026-01-05
Lebanon24
07:00 | 2026-01-05
Lebanon24
06:45 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24