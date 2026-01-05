بعد ضربة فنزويلا.. بكين تتهم أميركا بخرق القانون الدولي

وصفت استخدام "الصارخ للقوة" ضد بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي ولأعراف العلاقات الدولية"، معتبرة أن ما جرى يفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز حدود البلد المستهدف.



وقالت الخارجية إن ما فعلته الولايات المتحدة ضد فنزويلا "يهدد السلام والأمن" في أميركا اللاتينية ومنطقة ، مشددة على رفضها لهذه الخطوة وانعكاساتها الإقليمية.



وأضافت أن تدعم عقد اجتماعاً طارئاً بشأن "الضربة العسكرية الأميركية" ضد فنزويلا.

