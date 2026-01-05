تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في جلسة طارئة.. مجلس الأمن يبحث في شرعية اعتقال مادورو

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:44
ستكون شرعية اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت المجهر في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، لكن من المرجح ألا تواجه واشنطن انتقادات قوية ‍من الحلفاء بشأن عمليتها العسكرية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وسيجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين بعد أن ألقت قوات خاصة أميركية القبض ‍على مادورو في عملية يوم السبت شهدت انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من كراكاس وقصف منشآت عسكرية. وقالت السلطات الفنزويلية أيضا إن قتلى سقطوا.

ومادورو الآن رهن الاحتجاز في نيويورك في انتظار مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات.
