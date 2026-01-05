في جلسة طارئة.. مجلس الأمن يبحث في شرعية اعتقال مادورو

ستكون شرعية اعتقال للرئيس تحت المجهر في اليوم الاثنين، لكن من المرجح ألا تواجه انتقادات قوية ‍من الحلفاء بشأن عمليتها العسكرية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وسيجتمع المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين بعد أن ألقت قوات خاصة أميركية القبض ‍على في عملية يوم السبت شهدت انقطاع الكهربائي في أجزاء من كراكاس وقصف منشآت عسكرية. وقالت السلطات الفنزويلية أيضا إن قتلى سقطوا.



ومادورو الآن رهن الاحتجاز في في انتظار مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات.

