بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
Lebanon 24
05-01-2026
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير أميركية أن الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
يتقاضى أكبر معاش تقاعدي ممول من دافعي الضرائب بين جميع الرؤساء السابقين في تاريخ
الولايات المتحدة
، بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ يتجاوز حتى راتبه أثناء توليه الرئاسة.
وبحسب تحليل أعدّه ديميان برادي، نائب
رئيس مؤسسة
الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، فإن
بايدن
(83 عاما) يحصل في عامه الأول بعد مغادرة
البيت الأبيض
على هذا المبلغ من صندوقين تقاعديين حكوميين، في وضع وصفه الخبراء بأنه "غير مسبوق تاريخيًا".
أكثر من راتب الرئاسة
ويفوق هذا المعاش السنوي ما كان يتقاضاه بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، إذ يبلغ راتب الرئيس الأميركي 400 ألف دولار سنويًا.
ويعود ذلك إلى ما وصفه برادي بـ"الوضع الفريد" لبايدن، الذي شغل مناصب سيناتور ونائب رئيس ثم رئيس للولايات المتحدة، ما أتاح له الاستفادة من ثغرة قانونية تسمح له بجمع أكثر من معاش تقاعدي ممول من المال العام.
مصدر المعاشات
ويحصل بايدن على هذه المبالغ من خلال، قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، ونظام التقاعد للخدمة المدنية الخاص بأعضاء
مجلس الشيوخ
السابقين.
ويُحتسب معاش الخدمة المدنية وفق معادلة تأخذ في الاعتبار 44 عاما من الخدمة في مجلس الشيوخ ومنصب
نائب الرئيس
، إضافة إلى أعلى ثلاث
سنوات من
الأجر خلال تلك الفترة.
ووفق التقديرات، كان من الممكن أن يتجاوز معاش بايدن من هذا النظام 254 ألف دولار سنويًا، لولا وجود سقف قانوني يحدد المعاش بنسبة 80 بالمئة من أعلى راتب تقاضاه، والذي بلغ 230,700 دولار سنويًا خلال فترة توليه
منصب نائب الرئيس
.
إلى جانب ذلك، يتقاضى بايدن معاشا رئاسيا سنويا يقارب 250,600 دولار، وهو ما يعادل راتب وزير في الحكومة الأميركية، وفقًا للقانون.
جدل ودعوات للإصلاح
وأثار هذا الوضع جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث أشار برادي إلى أن "بايدن يتقاضى في تقاعده أكثر مما يحصل عليه الرئيس الحالي"، داعيًا
الكونغرس
إلى مراجعة القوانين لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لمسة طفل" تُسقط تاجًا ذهبيًا بقيمة 322 ألف دولار في متحف ببكين
Lebanon 24
"لمسة طفل" تُسقط تاجًا ذهبيًا بقيمة 322 ألف دولار في متحف ببكين
05/01/2026 15:03:47
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
05/01/2026 15:03:47
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: مادورو مسؤول عن مقتل 300 ألف أميركي سنويا بسبب المخدرات
Lebanon 24
ترامب: مادورو مسؤول عن مقتل 300 ألف أميركي سنويا بسبب المخدرات
05/01/2026 15:03:47
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
05/01/2026 15:03:47
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
منصب نائب الرئيس
البيت الأبيض
مجلس الشيوخ
نائب الرئيس
رئيس مؤسسة
نائب رئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
Lebanon 24
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
08:00 | 2026-01-05
05/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:47 | 2026-01-05
05/01/2026 07:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:34 | 2026-01-05
05/01/2026 07:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:18 | 2026-01-05
05/01/2026 07:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
07:00 | 2026-01-05
05/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-01-05
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
07:47 | 2026-01-05
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:34 | 2026-01-05
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:18 | 2026-01-05
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:00 | 2026-01-05
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
06:45 | 2026-01-05
ترامب عن رئيس كولومبيا: رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 15:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24