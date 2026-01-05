تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين

Lebanon 24
05-01-2026 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1464011-639032090161718977.jpg
Doc-P-1464011-639032090161718977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير أميركية أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن يتقاضى أكبر معاش تقاعدي ممول من دافعي الضرائب بين جميع الرؤساء السابقين في تاريخ الولايات المتحدة، بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ يتجاوز حتى راتبه أثناء توليه الرئاسة.


وبحسب تحليل أعدّه ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، فإن بايدن (83 عاما) يحصل في عامه الأول بعد مغادرة البيت الأبيض على هذا المبلغ من صندوقين تقاعديين حكوميين، في وضع وصفه الخبراء بأنه "غير مسبوق تاريخيًا".

أكثر من راتب الرئاسة
ويفوق هذا المعاش السنوي ما كان يتقاضاه بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، إذ يبلغ راتب الرئيس الأميركي 400 ألف دولار سنويًا.

ويعود ذلك إلى ما وصفه برادي بـ"الوضع الفريد" لبايدن، الذي شغل مناصب سيناتور ونائب رئيس ثم رئيس للولايات المتحدة، ما أتاح له الاستفادة من ثغرة قانونية تسمح له بجمع أكثر من معاش تقاعدي ممول من المال العام.

مصدر المعاشات

ويحصل بايدن على هذه المبالغ من خلال، قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، ونظام التقاعد للخدمة المدنية الخاص بأعضاء مجلس الشيوخ السابقين.
ويُحتسب معاش الخدمة المدنية وفق معادلة تأخذ في الاعتبار 44 عاما من الخدمة في مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس، إضافة إلى أعلى ثلاث سنوات من الأجر خلال تلك الفترة.

ووفق التقديرات، كان من الممكن أن يتجاوز معاش بايدن من هذا النظام 254 ألف دولار سنويًا، لولا وجود سقف قانوني يحدد المعاش بنسبة 80 بالمئة من أعلى راتب تقاضاه، والذي بلغ 230,700 دولار سنويًا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس.

إلى جانب ذلك، يتقاضى بايدن معاشا رئاسيا سنويا يقارب 250,600 دولار، وهو ما يعادل راتب وزير في الحكومة الأميركية، وفقًا للقانون.

جدل ودعوات للإصلاح

وأثار هذا الوضع جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث أشار برادي إلى أن "بايدن يتقاضى في تقاعده أكثر مما يحصل عليه الرئيس الحالي"، داعيًا الكونغرس إلى مراجعة القوانين لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لمسة طفل" تُسقط تاجًا ذهبيًا بقيمة 322 ألف دولار في متحف ببكين
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مادورو مسؤول عن مقتل 300 ألف أميركي سنويا بسبب المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

منصب نائب الرئيس

البيت الأبيض

مجلس الشيوخ

نائب الرئيس

رئيس مؤسسة

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-05
Lebanon24
07:47 | 2026-01-05
Lebanon24
07:34 | 2026-01-05
Lebanon24
07:18 | 2026-01-05
Lebanon24
07:00 | 2026-01-05
Lebanon24
06:45 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24