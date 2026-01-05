تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

كانوا يدافعون عن مادورو.. جنود من كوبا قُتلوا خلال العملية الأميركية

Lebanon 24
05-01-2026 | 05:05
Doc-P-1464037-639032116368501240.png
Doc-P-1464037-639032116368501240.png photos 0
أعلنت كوبا الحداد الوطني لمدة يومين على مقاتلين كوبيين قالت إنهم قُتلوا خلال عملية عسكرية أميركية أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت هافانا إن 32 من مقاتليها سقطوا في العملية التي وصفتها واشنطن بأنها "ضربة واسعة النطاق". وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم الأحد، أن يومي 5 و6 كانون الثاني هما يومان للحداد الوطني، تكريمًا لمقاتلين قال إنهم أدوا واجباتهم "بشرف" وأظهروا "مقاومة شرسة" تعكس روح التضامن الدولي التي تتبناها كوبا.

وأوضحت الحكومة الكوبية أن القتلى كانوا يخدمون في مهام رسمية تمثل القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية، وأنهم نُشروا بناءً على طلب السلطات الفنزويلية ضمن إطار التعاون الثنائي.

من جهتها، قالت الحكومة في كاراكاس إنها "تكرم المقاتلين الكوبيين الـ32 الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم، في سياق التعاون ومهام الدفاع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن عددًا كبيرًا من أفراد الأمن الكوبيين المكلفين بحماية مادورو قُتلوا خلال غارة يوم السبت. ووصل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى نيويورك في وقت متأخر من اليوم نفسه، وهما محتجزان حاليًا في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.

