كانوا يدافعون عن مادورو.. جنود من كوبا قُتلوا خلال العملية الأميركية

أعلنت كوبا الحداد الوطني لمدة يومين على مقاتلين كوبيين قالت إنهم قُتلوا خلال عملية عسكرية أميركية أسفرت عن القبض على .



وقالت هافانا إن 32 من مقاتليها سقطوا في العملية التي وصفتها بأنها "ضربة واسعة النطاق". وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ، أن يومي 5 و6 كانون الثاني هما يومان للحداد الوطني، تكريمًا لمقاتلين قال إنهم أدوا واجباتهم "بشرف" وأظهروا "مقاومة شرسة" تعكس روح التضامن الدولي التي تتبناها كوبا.



وأوضحت الحكومة الكوبية أن القتلى كانوا يخدمون في مهام رسمية تمثل القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية، وأنهم نُشروا بناءً على طلب السلطات الفنزويلية ضمن إطار التعاون .



من جهتها، قالت الحكومة في كاراكاس إنها "تكرم المقاتلين الكوبيين الـ32 الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم، في سياق التعاون ومهام الدفاع".



وكان الرئيس الأميركي قد قال في وقت سابق إن عددًا كبيرًا من أفراد الأمن الكوبيين المكلفين بحماية مادورو قُتلوا خلال غارة يوم السبت. ووصل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى في وقت متأخر نفسه، وهما محتجزان حاليًا في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.





