خلال زيارته إلى أميركا... هل يزور الملك تشارلز حفيديه؟

أفادت تقارير أن الأمير هاري حريص بشدة على أن يزور الملك منزله في مونتيسيتو خلال العام 2026، ليلتقي بطفليه وليليبت.

ولم يرَ الملك تشارلز حفيديه منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في حزيران 2022.



ووفقا لصحيفة " ميل" تتزامن الزيارة المحتملة مع رحلات مخطط لها للملك تشارلز والأمير إلى في نيسان، ضمن جهود لإحياء صفقة تجارية رئيسة أوقفها الرئيس الأميركي السابق .

ويأمل هاري أن يجد الملك وقتا في جدوله لزيارة العائلة رغم التوترات الطويلة والخلافات حول حماية هاري في المتحدة. (ارم نيوز)